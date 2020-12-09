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Астропрогноз по картам таро на 9 декабря: советы на день

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В среду, 9 декабря, стоит немного отдалиться от всех забот и людей и задуматься над различными философскими вопросами, потому что наступает день мудреца или же отшельника. Сейчас перед нами могут возникнуть глубокие вопросы о смысле бытия, поэтому стоит замедлить ежедневный забег и переключиться на созерцание.

Таким прогнозом эксклюзивно для OBOZREVATEL поделилась таролог и прогнозист Ольга Соломка. По ее словам, тенденция также поддерживает 25 лунный день, начинающийся с 00:26.

"Этот период несколько пассивный, когда не стоит спешить, а лучше прислушаться к внутреннему голосу своей души. Поэтому лучше решать простые бытовые вопросы, а весь фокус внимания переключить на внутреннюю работу, углубиться в себя и избегать общения. Лучше устроить выходной, если есть такая возможность", – рассказала эксперт.

По ее словам, Луна утром входит в Весы и хотя это благоприятное время для переговоров, но все же лучше не рисковать, а провести время в рассуждениях и отдыхе.

"Если же общение не избежать, то следует проявлять максимальную дипломатичность и тактичность, и больше молчать и слушать. В крайнем случае, посвятить день близким и очень родным людям или любимым, с которыми не нужно лишний раз что-то объяснять, с которыми и помолчать вместе – это счастье", – добавила Соломка.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Соломка дала гороскоп для всех знаков по картам Таро на неделю 7-12 декабря. По ее словам, эти дни будут полными изменений и новых возможностей.

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Автор
Ольга Соломка Ольга Соломка
Тема
Астрологический прогноз
Персона
Ольга Соломка
Место
Украина
Тег
Гороскопы
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