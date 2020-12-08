Астропрогноз на 8 декабря: советы на день от таролога

Во вторник, 8 декабря, наступает день справедливости, когда нужно быть особенно внимательным ко всему, что вы делаете, и что происходит, ведь в такой день возвращается все, что было когда-то сделано – хорошее или не очень.
Прогнозист и таролог Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL дала прогноз на этот день. По ее словам, в день справедливости можно заниматься юридическими делами, решать вопросы в суде, отстаивать свои интересы в различных инстанциях.
В этот день, как отметила эксперт, есть большая вероятность получить решение в свою пользу, но только при условии, что вы точно знаете, что правда на вашей стороне.
"В общем, в сегодняшней 24 лунный день ощущается сильный подъем физических сил, которых хватит и на то, чтобы разрушить старое, и на и, чтобы заложить новый фундамент и начать что-то новое. В общем, довольно разноплановый день: можно заниматься любыми делами, связанными с творчеством, бизнесом, финансами, недвижимостью. Можно проводить анализ сделанного и запланировать новые пути, проводить выставки и презентации, обращаться к руководству, повышать квалификацию. И вообще вести себя достаточно активно", – отметила Соломка.
Она рассказала, что с утра Луна будет находиться в знаке Девы. В такие дни, как отметила Соломка, хорошо начинать новые дела, особенно те, которые требуют внимательности и сосредоточенности.
"Хорошо удается научная и учебная деятельность, решения финансовых и бухгалтерских вопросов, оформление бумаг, отчетов и всякого такого, где важно соблюдать точность и особую тщательность. Отношения сегодня будут носить более деловой и взаимовыгодный характер, когда каждый понимает свои обязанности и ожидания другой стороны , что способствует установлению долгосрочных отношений", – сказала прогнозист.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее таролог дала прогноз на декабрь для Украины. По ее словам, страну ждет сложный период – экономические процессы будут разрушаться, цены расти, а в Кабинете министров возможны перестановки, вплоть до отставки всего его состава. Кроме того, может начаться перезагрузки власти.
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