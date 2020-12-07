Астропрогноз на 7 декабря: таролог посоветовала, как провести день

7 декабря энергия Колесницы придаст всем дополнительного пенделя в прямом и переносном смысле. 7 аркан, который активизируется, отвечает за лидерство, скорость и управление. В этот день будто задается определенное направление, куда двигаться, и появляются дополнительные силы для того, чтобы наконец начать это движение.

Таким прогнозом эксклюзивно для OBOZREVATEL поделилась таролог и прогнозист Ольга Соломка. В этот день, по ее словам, необходимо завершать старые дела.

"23 лунный день, длящийся со вчера, призывает не спешить, а более тщательно расчистить территорию, убрать все лишнее. Рекомендуется решать просто и привычные вопросы, завершить старые дела и сохранять спокойствие. Поэтому в этот день лучше только предварительно наметить то, чего бы хотелось достичь. А завтра уже будем проявлять активность и глобально что-то менять", – сказала прогнозистка.

Она рассказала, что утром Луна будет находиться в знаке Дева, что будет накладывать более практический отпечаток на все дела и характер общения.

"Учитывая знак, сегодня можно выполнять какую-то тщательную работу, что-то считать, составлять отчеты, оформлять документы, ценные бумаги, словом, делать все то, где требуется внимание, ответственность, точность. А вот с важными решениями и глобальными вопросами лучше подождать более благоприятного периода", – подчеркнула Соломка.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее таролог дала прогноз на декабрь для Украины. По ее словам, страну ждет сложный период – экономические процессы будут разрушаться, цены расти, а в Кабинете министров возможны перестановки, вплоть до отставки всего его состава. Кроме того, может начаться перезагрузки власти.