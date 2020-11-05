Астропрогноз на 5 ноября: время учиться и назначать свидания

Сегодня активизируется энергия 5 аркана – это энергия Учителя, поэтому это благоприятное время для любого обучения, сдачи экзаменов, тестов, контактов с умными людьми и различными бюрократическими структурами. Поэтому сегодня можно отправляться грызть гранит науки, или хотя бы принимать решение о том, что вам не хватит уже имеющихся знаний и нужно их или обновить, или новые поискать.

Таким прогнозом эксклюзивно для OBOZREVATEL поделилась прогнозист-таролог Ольга Соломка. По ее словам, месяц находится в Раке и это будет способствовать повышенной чувствительности и сентиментальности, и хотя возможна некоторая эмоциональная нестабильность, зато усиливаются романтические настроения.

Отношения становятся более душевными, хочется проявлять больше нежности, заботы и ласки. Поэтому именно в эти дни следует назначать свидания, поскольку они могут стать началом длительных и прочных эмоциональных отношений. Также благодаря нежному романтическому настроению, царящему в это время, даже очень давние и не очень удачные связи могут получить новый импульс.

Первая половина дня, когда господствует 20 лунный день, будет достаточно активной, богатой на общение, различные коллективные мероприятия, а также на раскрытие всего сокровенного. Могут прийти важные осознания, даже откровения от других людей, которых вы совсем не ожидали. Ведь люди сегодня становятся более открытыми и откровенными, возможно, даже в ущерб себе. Сегодня можно решать сложные вопросы, принимать важные решения, заводить новые знакомства и укреплять старые связи, решаться на смелые действия.

А вечером, с 19:26 начинается 21 лунный день. И этот период будет отличаться еще большей активностью, храбростью и возможностью настоящего прорыва. Не зря же символ этого дня – табун лошадей. Поэтому сегодня можно начинать важные проекты, отправляться в дорогу. И вообще много двигаться, проявлять инициативу, контактировать с людьми, решать вопросы, касающиеся многих людей, рассчитывать на поддержку коллектива. Также этот период удачен для творчества, карьеры и любого продвижения в прямом или переносном смысле.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ольга Соломка также спрогнозировала для Украины тяжелый ноябрь: градус напряжения в обществе будет расти, а политикам необходимо будет собраться и работать сверхурочно.