Астропрогноз на 4 ноября: необходимо навести порядок во всех сферах жизни

Сегодня все еще захочется наводить порядок, только за дело берется Император, который отвечает за сегодняшние энергии четвертого числа. А это значит, что порядка становится больше, что можно уже применять легкое принуждение, в том числе и к себе. Хорошо пойдут дела, связанные с выбрасыванием мусора и расчисткой пространства. Здесь уже нет места сантиментам, все лишнее – в топку!

Тем более, что до 18:38 продолжается девятнадцатый лунный – один из лучших для очищения души, совести, дома, гардероба, окресностей. Таким прогнозом эксклюзивно для OBOZREVATEL поделилась прогнозист-таролог Ольга Соломка.

По ее словам, целесообразно будет устроить грандиозные уборки на всех уровнях – на рабочем месте, кухни, окружающей территории. Такой себе субботник, но в среду.

И хотя сегодня не рекомендуется организовывать серьезные встречи, заводить знакомства и заключать сделки, Луна в Близнецах может спровоцировать к легкомыслию, к завязыванию необязательных, но приятных отношений, к открытости и коммуникабельности. Но это все вряд ли продлится долго и выльется во что-то серьезное.

С 18:39 начинается более благоприятный 20 лунный день, символ которого орел.

И наступает день откровений, открытий, преодоление сомнений, когда стоит собираться для того, чтобы созидать и решать все вопросы вместе. Благоприятное время для начала чего бы то ни было – хоть новых проектов, хоть путешествий или отношений.

Правда, свою негативную лепту добавляет Луна без курса, которая продлится с 15:48 до 23:45. Поэтому в этот период лучше не браться за чего-то серьезное, а больше отдыхать. А преодолевать все преграды и создавать команды будете уже завтра.

Как сообщал OBOZREVATEL, нумеролог Игорь Мехеда рассказал, почему 2020 год стал "роковым" и чего еще от него ожидать.

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