Астропрогноз на 4 декабря: чего ждать от аркана Императора

4 декабря вступает в права аркан Императора, который призывает взять в руки себя и под свой контроль все вокруг. В этот день люди будут стремиться быть более смелыми, решительными, организованными и ответственными, решать важные дела, управлять и вообще все приводить в порядок.

Таким прогнозом эксклюзивно для OBOZREVATEL поделилась прогнозист и таролог Ольга Соломка. Она рассказала, что 20-й лунный день, длящийся со вчера, сплачивает людей, делает их более открытыми и общительными.

"Поэтому сегодня следует назначать какие-то коллективные собрания, групповую работу в обществе единомышленников. Но это не значит, что нужно быть одним из них, можно заявлять о своих амбициях и проявлять лидерские качества, но избегать эгоизма и переоценки собственных возможностей. И это лучший день для того, чтобы попробовать себя в качестве руководителя или сплотить людей вокруг себя ради какой-то светлой цели. Ведь Император, он такой – управлять любит", – сказала Соломка.

По ее словам, после 19:21 начинается 21-й лунный день, который также способствует объединению людей. Именно в этот день просыпается непрерывное желание двигаться вперед, хочется быть более активными и решительными, есть ощущение товарищеского плеча и поэтому можно многое сделать, опираясь на поддержку друзей и коллег.

"Луна без курса с 12:29 по 14:52 дает спокойно пообедать и отдохнуть, поэтому лишний раз себя не нагружайте в этот период и не назначайте подписание важных соглашений, потому что ничего хорошего из этого не выйдет. Месяц переходит в знак Льва с 14:49 и с этого времени начинается период творческого подъема, просыпается оптимизм, появляются больше сил, убедительность, уверенность до склонности рисковать. Поэтому можно представлять миру себя, плоды своего творчества и труда", – рассказала таролог.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Соломка рассказала, что в 2021 году у многих знаков зодиака будет бурлить личная жизнь – Водолеи могут начать новые отношения, Близнецы – найти настоящую любовь, а вот Скорпионам советуют проверить чувства своего избранника.