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Астропрогноз на 30 октября: как нужно вести себя в "день эмоций"

1.6т
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День 30 октября можно назвать женским, поскольку по системе "22 аркана" активизируется энергия Императрицы, то есть наступает время, когда выходят эмоции, когда хочется наслаждаться этим миром и всеми его проявлениями безусловно. Когда достижение целей происходит не через волю и силу, а через расслабление и как бы само собой.

Таким прогнозом эксклюзивно для OBOZREVATEL поделилась прогнозист-таролог Ольга Соломка. По ее словам, Луна все еще в Овне, то есть сохраняется напряжение, которое может приводить к импульсивным и нелогичным поступкам.

Таролог отметила, что чем ближе к Полнолунию, тем больше эмоциональность и напряжение усиливается. Поэтому в такие дни не стоит планировать какие-то важные события, решающие встречи, подписание контрактов, заключения сделок. А еще нужно особенно тщательно следить за своим состоянием и лишний раз промолчать, чем показывать свою осведомленность и дерзость.

Полнолуние наступает на 16 лунный день и это уже завтра. А сегодня до 16.59 длится 14 лунный день. И это очень мощный период, благоприятный как для начала чего-то нового, так и для решительных шагов по направлению к достижении целей. Но мощная энергетика этого дня может не очень хорошо отразиться на самочувствии человека, и если не перевести этот энергетический заряд на какие-то конкретные действия, то это может завершиться печально - обостряются страхи, фобии, возникают различные депрессивные состояния. Поэтому нужно больше двигаться, что-то делать физически.

А с 16.59 начинается 15 лунный день, когда возникают различные искушения, хочется чего-то запрещенного, мы больше руководствуемся инстинктами, чем логикой или какими-то духовными вещами. И поэтому сегодня особенно важно не поддаваться на все эти провокации и искушения, сохранять внутреннее спокойствие, не вмешиваться в конфликты и усмирять плоть, воздерживаться даже от какой-то слишком острой или жирной ешь, а то и вообще лучше поголодать.

Как сообщал OBOZREVATEL, нумеролог Игорь Мехеда рассказал, почему 2020 год стал "роковым" и чего еще от него ожидать.

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Автор
Ольга Соломка Ольга Соломка
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