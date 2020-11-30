Астропрогноз на 30 ноября: таролог посоветовала сохранять равновесие

30 ноября, в день активизации женских энергий, который приходится также на лунное затмение, будет царить аркан Императрицы. Теперь главная задача – сохранять равновесие, в том числе и эмоциональное, поскольку Полнолуние, или 16 лунный день – это период, когда могут подниматься эмоции.

Таким прогнозом эксклюзивно для OBOZREVATEL поделилась таролог и прогнозист Ольга Соломка. По ее словам, лучшее, что можно сделать в первой половине дня – быть ближе к природе, в идеале – провести его подальше от цивилизации и забот, чтобы вокруг были тишина и покой.

"Если же это невозможно, то хотя бы уменьшите привычную нагрузку, не назначайте ничего важного и сложного, надо больше ходить, гулять, восстанавливать силы. Еще можно загрузить тело полезной работой – заняться, например, уборкой. Потому серьезные какие-то дела сейчас лучше не начинать, а вот выбросить лишнее будет как раз кстати. Еще не стоит заниматься денежными сделками, подписывать какие-то бумаги, заключать контракты, даже вести предварительные переговоры. Руководство тоже не будет подвержено никого слушать, поэтому не стоит обращаться с просьбами или предложениями. Вообще день не для начал, а для очистки и завершения", – сказала Соломко.

По словам прогнозиста, 17 лунный день начинается с 16:05 и это период расцвета женских энергий, когда можно посвятить время отношениям, назначать свидания, встречаться с родными, праздновать, творить и вообще кайфовать, хоть один, хоть в компании.

"Луна сейчас в Близнецах, поэтому можно завязывать контакты, собирать сведения, обмениваться информацией, идеями, делать что-то быстрое и срочное, но не браться за большие и сложные проекты", – сказала Соломко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Соломка дала любовный прогноз на декабрь для всех знаков: Тельцы могут найти настоящую любовь, Близнецы покорять своим обаянием, а отношения Скорпионов перейдут на новый уровень.