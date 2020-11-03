Астропрогноз на 3 ноября: таролог рассказала, как вести себя в "женский день"

В день 3 ноября активизируется энергия третьего Аркана – Императрицы, – что вдохновляет навести порядок в себе и доме. Наступает благоприятное время для любых домашних дел и всего, что традиционно ассоциируется с женщиной – уютом и спокойствием.

Таким прогнозом эксклюзивно для OBOZREVATEL поделилась прогнозист-таролог Ольга Соломка. Луна будет находиться в Близнецах, а это значит, что сегодня можно удачно обмениваться информацией, устраивать встречи, знакомства.

"Но ничего особенно важного лучше не планировать, потому что несмотря на то, что именно сегодня ретроградный Меркурий разворачивается, его негативное влияние может длиться еще несколько дней", – отметила астролог.

По ее словам, до 18:01 длится 18 лунный день, символ которого зеркало. И это время, когда внешнее отражает внутреннее, когда все, что происходит с человеком, отражает его суть.

"Поэтому полезно заглянуть в себя в поисках реальных мотивов наших поступков. А еще сегодня стоит спокойно и вдумчиво работать, внимательно наблюдать за окружающим миром, прислушиваться к той информации, что к вам приходит. Но не стоит браться за сложные и серьезные дела, отправляться в дальний путь, назначать важные переговоры, проявлять излишнее рвение или протестовать против несправедливости", – посоветовала Соломка.

Вечером, с 18:03 начинается 19 лунный день, символом которого является паук. И это не менее сложный период, когда стоит проверять всю информацию, быть осторожными со словами и действиями.

"Лучше устроить большую чистку и выбросить все старое, сломанное и лишнее, что найдете у себя в голове, а также в шкафах, столах, на кухне, в компьютере, на рабочем месте. Собственно, если не успеете сегодня, то продолжайте очищать пространство и завтра целый день, когда все еще длится 19 лунный день, побуждая нас к большой чистке", – сообщила астролог.

Как сообщал OBOZREVATEL, прогнозист-таролог Ольга Соломка поделились любовным прогнозом по картам Таро для всех знаков зодиака на ноябрь.