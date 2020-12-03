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Астропрогноз на 3 декабря: таролог рассказала, что делать в "женский день"

1.7т
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3 декабря снова активизируются женские энергии третьего аркана Императрицы, и это будет побуждать к более взвешенному и спокойному отношению к себе и близким. Может возникать желание что-то приготовить, убрать, от нечего делать создать уют или скандал – зависит от нюансов личности. Словом, заниматься хозяйством и наполнением пространства чем-то красивым и полезным.

Таким прогнозом эксклюзивно для OBOZREVATEL поделилась таролог и прогнозист Ольга Соломка. По ее словам, все женщины сегодня гуляют, нынче – их день.

"Утром продолжается 19 лунный день, благоприятный для очистки: себя, помещений, рабочего пространства и вообще всего того, что придет в голову или к чему дотянуться руки. Поэтому избавляемся лишних вещей и непроизводительных мыслей. Следует быть осторожными с информацией, а также со словами и действиями, которые могут быть неправильно восприняты и вызвать конфликт. Сейчас не время для серьезных дел и важных решений, просто занимайтесь текущими обязанностями", – отметила Соломка.

Она рассказала, что после 18:16 начинается 20 лунный день, который уже придаст больше сил и будет вдохновлять на преобразования.

"Сомнения куда-то убегают, появляется определенная ясность, люди становятся более открытыми и смелыми. Уже можно продуктивно общаться и совместно работать, вместе решая сложные вопросы", – сказала она.

По словам эксперта, Луна все еще в знаке Рака, а значит многие будут подвержены сантиментам, чувствительными и эмоционально нестабильными, поэтому в общении будут проявлять особую дипломатичность, а во время свиданий – нежность и заботу.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее таролог дала прогноз на декабрь для Украины. По ее словам, страну ждет сложный период – экономические процессы будут разрушаться, цены расти, а в Кабинете министров возможны перестановки, вплоть до отставки всего его состава. Кроме того, может начаться перезагрузки власти.

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Автор
Ольга Соломка Ольга Соломка
Тема
Астрологический прогноз
Персона
Ольга Соломка
Место
Украина
Тег
Гороскопы
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