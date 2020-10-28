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Астропрогноз на 28 октября: таролог рассказала, чего лучше избегать в день удачи

1.1т
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28 октября можно надеяться на фортуну, поскольку по системе "22 аркана" это день удачи. Можно также рассчитывать на то, что все запланированное осуществляется даже в большей степени, чем ожидали, и незапланированно может повезти.

Таким прогнозом эксклюзивно для OBOZREVATEL поделилась прогнозист-таролог Ольга Соломка. По ее словам, это именно тот день, когда можно покупать лотерейные билеты и ожидать выигрыш.

"Месяц в Овне, и это повышает риск внезапных вспышек гнева и других проявлений эмоциональности и импульсивности. Поэтому не стоит планировать переговоры, подписание соглашений и дела, требующие точности и взвешенности, потому что через повышенную эмоциональность можно не увидеть какую-то мелочь, которая может свести на нет все усилия", – отметила она.

28 октября 12 лунный день длится до 16.39 и это период для более вдумчивого времяпрепровождения, с самокопанием, размышлениями и всевозможными благими делами типа помощи ближнему.

"Стоит быть тише воды и ниже травы, избегать выяснения отношений, потому что это чревато длительной ссорой или полным разрывом. Поэтому лучше больше слушать себя и других умных людей, философствовать, медитировать и заниматься благотворительностью", – сказала Соломка.

Таролог добавила, что с 16:39 наступает 13 лунный день.

"И это уже немного веселее, потому что становятся более успешными коммуникации и можно планировать встречи и различные коллективные мероприятия. Это благоприятное время для групповой работы и творчества, для обычного человеческого общения, для анализа предыдущей работы, составление отчетов, сбор документов и информации", – подчеркнула Соломка.

Также она посоветовала учитывать, что символ этого дня – колесо, поэтому могут возвращаться как добро, так и зло, совершенное прежде. Могут встречаться люди из прошлого, повторяться различные уроки и обстоятельства, которые уже происходили. И все это для того, чтобы напомнить о том, над чем еще нужно работать.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Соломка рассказала, что нужно успеть сделать до Нового года различным знакам зодиака.

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Автор
Ольга Соломка Ольга Соломка
Тема
Астрологический прогноз
Место
Украина
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