Астропрогноз на 27 октября: таролог рассказала, что делать в день мудрости

Ольга Соломка Гороскоп 10:58, 27.10.2020 Обновлено: 11:19, 27.10.2020

27 октября по системе "22 аркана" является днем мудрости, когда стоит сконцентрироваться на умственном труде и многое осмыслить или просчитать. Благоприятна научная деятельность, написание статей, диссертаций, составление и расчет бюджетов.

Таким прогнозом эксклюзивно для OBOZREVATEL поделилась прогнозист-таролог Ольга Соломка. По ее словам, на этот день также может влиять Луна, которая находится в Рыбах, а это значит, что способность к концентрации может быть несколько снижена, воображение создает определенные иллюзии. Поэтому все просчеты и тексты лучше трижды проверить на ошибки и логику.

Соломка подчеркнула, что до 16.15 длится 11 лунный день, и это считается одним из самых мощных дней месячного цикла, когда наблюдается наиболее высокий уровень концентрации энергии и можно буквально горы свернуть.

"Поэтому на первую половину дня лучше запланировать дела, которые требуют значительных усилий, или то, что вам крайне необходимо осуществить, но у вас раньше не хватало желания или энергии. А с 16.15 уже начинается 12 лунный день и в этот период стоит несколько сбавить обороты и подумать о душе, лучше заниматься различными духовными практиками и всем тем, что обращает вас к самим себе, сосредоточиться на внутренних процессах. А важные дела, направленные на внешнюю деятельность, лучше перенести на потом", – рассказала Соломка.

Поскольку Луна растет и дело понемногу продвигается к полнолунию, эмоциональность людей также растет и увеличивается вероятность конфликтов и недоразумений в деловой сфере, уточнила таролог.

"Поэтому лучше не обострять производственные вопросы, а переключиться на дела более спокойные, и заняться, например, благотворительностью", – отметила она.

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