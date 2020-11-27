Астропрогноз на 27 ноября: как провести Черную пятницу

27 ноября вступает в силу аркан Отшельника, который призывает провести этот день мудро, много думать, взвешивать и не принимать поспешных решений.

Намечается некий день мудрости, хотя все вокруг кричат о Черной пятнице и огромных скидках, но это время для взвешенности, а не для спонтанных и эмоциональных решений. Таким прогнозом эксклюзивно для OBOZREVATEL поделилась прогнозист и таролог Ольга Соломка.

По ее словам, 13-й лунный день в первой половине дня влияет на желание учиться, захочется узнавать что-то новое, разобраться в тонкостях и нюансах проблем. Можно спокойно и вдумчиво заниматься текущими делами.

14 лунный день начинается с 14:59 и он считается одним из самых мощных в месяце, когда можно ожидать славы и признания, повышение по службе, наград, премий. Сегодня хорошо начинать любые дела – они все имеют шансы стать успешными, подчеркнула таролог.

Она отметила, что период Луны без курса продолжается ночью, с 1:45 по 5:43, но это не слишком повлияет большинство людей, поскольку все и так отдыхают.

"Луна в Тельце начнется с 5:43, и поскольку это земляной знак, то сегодня хорошо делать что-то основательное и то, что приводит к уверенности в завтрашнем дне и финансовой стабильности – заключать договоры, устраиваться на работу, заниматься вопросами недвижимости, оформлять имущество, вести бухгалтерскую отчетность", – отметила Соломко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Соломка озвучила гороскоп на неделю с 23 до 29 ноября. По ее словам, она станет насыщенной и переполненной событиями практически для всех знаков зодиака: Овны и Тельцы почувствуют себя счастливыми и возрожденными, Раков ждут денежные поступления, а у Водолеев сбудутся очерченные планы.