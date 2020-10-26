Астропрогноз на 26 октября: таролог сказала, как провести день Справедливости

26 октября наступает день Справедливости, и все тайное становится явным, возвращается и добро, и зло, совершенные прежде, активизируются кармические процессы и юридические последствия ранее совершенных действий.

Таким прогнозом эксклюзивно для OBOZREVATEL поделилась прогнозист-таролог Ольга Соломка. В этот день она посоветовала тщательнее присматриваться ко всему, что происходит.

"И даже если что-то случается не слишком приятное, стоит задать себе вопрос – а за что это мне, что я когда-то сделал не так?" – отметила таролог.

Она рассказала, что Луна понемногу растет, следовательно и у людей возрастают силы, поэтому можно увеличивать нагрузки, в том числе и физические, планировать и осуществлять изменения во всех сферах деятельности, передвигаться, путешествовать, устраивать переезды. Словом, делать все то, что требует больше энергии.

"На ближайшие пару дней Луна перебирается в Рыбы и это может несколько затуманивать разум, поэтому лучше не планировать дела, связанные с умственной концентрацией и расчетами, поскольку воображение сейчас может разыграться и нарисовать что-то, пусть и привлекательное, но весьма иллюзорное. Лучше посвятить время искусству, творчеству во всех видах, путешествиям", – отметила она.

До 16 часов будет длиться 10 лунный день, а потом начинается 11. Поэтому в первой половине дня благоприятное время для начинаний, можно уже браться за те дела, которые долгое время откладывали на потом. Можно что-то создавать, строить, встречаться с коллегами, партнерами и семьей, образовывать новые союзы и проекты.

"Но не следует перенапрягаться, пытаясь сделать все за один раз. Успеете все доделать или сегодня после обеда, или уже завтра, когда наступает 11 лунный день – самый мощный энергетический день лунного цикла, когда наблюдается наиболее высокий уровень концентрации энергии и можно буквально горы свернуть", – сказала Соломка.

По ее словам, это хорошее время для того, чтобы доводить до ума все, что уже начали ранее и что требует немалых усилий. "Впрочем, нужно соблюдать правила техники безопасности и сдерживать эмоции, поскольку эмоциональное напряжение тоже сейчас растет и грозит выстрелить в самый неожиданный момент", – подытожила таролог.