Астропрогноз на 26 ноября: таролог рассказала, что делать в день справедливости и кармы

26 ноября будет проходить под знаком правосудия и кармы, когда активизируется энергия 8 аркана Справедливости. В этот день каждый получает то, что заслужил. Поэтому не стоит хитрить, обманывать или плохо относиться к ближним.

Таким прогнозом эксклюзивно для OBOZREVATEL поделилась прогнозист и таролог Ольга Соломка. По ее словам, в этот день необходимо с благодарностью реагировать на события.

"И если с вами сегодня случается что-то не очень положительное, то подумайте о том, где вы могли накосячить. И с благодарностью реагируйте на какие-то хорошие события и подарки, потому что это означает, что вы все это заслужили", – отметила она.

12 лунный день, длящийся до обеда, раскрывает сердце и впускает туда больше любви и мудрости. Люди становятся более спокойными и снисходительным, прислушиваются к мнению других, поэтому можно назначать переговоры и разрешать конфликты, подчеркнула таролог.

По ее словам, 13 лунный день начинается с 14:43 и подходит для получения новой информации, обучения, любых групповых занятий – от производственных собраний к конференциям и семейным праздникам.

"Сегодня можно подписывать соглашения, расширять сферы влияния, заниматься бизнесом и различными финансовыми делами. Целый день Луна будет находиться в Овне и это указатель к тому, что нужно действовать решительно, и проявлять активность там, где она нужна, проводить короткие поездки, внезапные проверки. Но не желательно брать с собой много денег, потому что есть опасность их импульсивно потратить", – отметила Соломко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Соломка рассказала, что неделя с 23 по 29 ноября будет непростой для Украины. Среди населения будут господствовать депрессивные настроения и отсутствие энергии.

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