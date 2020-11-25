Астропрогноз на 25 ноября: таролог посоветовала проявлять инициативу

25 ноября наступает день лидерства, когда можно и нужно проявлять инициативу, показывать пример, вести за собой. В этот день вступает в силу аркан Колесницы, активизируется энергия воина и победителя.

Таким прогнозом эксклюзивно для OBOZREVATEL поделилась таролог и прогнозист Ольга Соломка. По ее словам, 11 лунный день, который будет длиться в первой половине дня, тоже будет способствовать энергичности – словно ниоткуда будут браться силы, и мы будем готовы совершать небывалые подвиги.

Люди в это время переполнены энтузиазмом, очень уверены, готовы действовать. Поэтому в этот день можно делать все то, что требует энергии и смелости, отметила Соломка.

"12 лунный день начинается с 14:27 и это уже несколько другая история, поскольку появляется больше мягкости, милосердие, сострадание. И уже не хочется ничего преодолевать и ни с кем спорить, лучше проявлять мудрость, договариваться, сглаживать конфликты и решать различные проблемы мирным путем компромиссов", – сказала она.

Таролог добавила, что целый день Луна будет находиться в знаке Овна, и этот огненный знак может добавлять решимости, а иногда до горячности и безрассудства, поэтому стоит буквально усилием воли себя сдерживать и не идти напролом, избегать нетерпимости и поспешности.

"Зато хорошо знакомиться с людьми, очаровывать их своей открытостью и активностью, создавать различные союзы, которые обещают быть яркой вспышкой на фоне серых будней", – отметила Соломка.