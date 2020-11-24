Астропрогноз на 24 ноября: чем заняться в "день любви и гармонии"

Вторник,24 ноября, станет днем любви и гармонии, поскольку активизируется 6 аркан Влюбленных, который отвечает за контакты, чувства и красоту. Поэтому рекомендуется в этот день решать все дела, касающиеся этих вопросов. Вы сегодня можете вдруг захотеть купить новые украшения, одежду, что-то для жилья – и все это может быть не столько полезным, сколько красивым, потому что хочется украсить эту действительность, начиная с себя.

Таким прогнозом эксклюзивно для OBOZREVATEL поделилась прогнозист-таролог Ольга Соломка. В то же время она отметила, что этот день будет словно разделен на два, поскольку в течение него продлится два лунных дня, еще и Луна меняет свой курс, что тоже отражается и на нашем поведении, и на желаниях.

К обеду проживаем 10 лунный день, когда очень сильно на нас влияют традиции и лучше заниматься различными домашними делами, или всем тем, что направлено на укрепление традиций, семьи, что возвращает нам историческую память.

В этот же период, с утра и до 12:44 Луна будет находиться в Рыбах, что добавляет немного сентиментальности и эмоциональности, поэтому утром хорошо будут удаваться более творческие занятия, когда нужно опираясь на собственный опыт и чувство, что-то придумывать и воплощать это в жизнь.

С 14:12 начинается 11 лунный день и это один из самых энергетических, удачных и самых сильных дней лунного цикла. Появляется небывалый энтузиазм, уверенность и готовность свернуть горы и выкопать море. Поэтому можно завершать все, на чем вы остановились из-за недостатка сил, действовать решительно, воплощать замыслы.

Но лучше это все начать позже, потому что Луна будет без курса с 12:44 до 17:04, и желательно на этот период не назначать ничего важного, лишний раз никак себя не проявлять, а в идеале – вообще ничего не делать, просто отдыхать.

А вот когда с 17:07 Луна переходит в знак Овна, то теперь уже можно проявлять активность и оригинальность, впрочем, помня о тактичности и избегая излишней импульсивности. Этот огненный знак добавляет решительности, но не очень дружит с точностью. Поэтому лучше решать краткосрочные дела, которые требуют смелости, а вот что-то анализировать и рассчитывать на далекое будущее не стоит. Зато можно назначать свидания, признаваться в любви, крутить романы, которые, хотя и обещают быть яркими, но не слишком продолжительными.

Как сообщал OBOZREVATEL, также таролог спрогнозировала непростую для Украины неделю с 23 по 29 ноября. По ее словам, среди населения будут господствовать депрессивные настроения, а чиновники будут откладывать важные встречи.

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