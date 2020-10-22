Астропрогноз на 23 октября: таролог посоветовала, как провести день

23 октября активизируется 5 Аркан – Аркан Учителя и обучения, поэтому день будет очень благоприятным для овладения новыми знаниями и создания учебных программ.

Таким прогнозом эксклюзивно для OBOZREVATEL поделилась прогнозист-таролог Ольга Соломка. По ее словам, в этот день можно записываться на курсы или начинать преподавать. В конце концов, почитать или посмотреть что-то познавательное – все будет ложиться в благодатную почву, и впоследствии принесет хорошие плоды.

Этот день, по словам таролога, также разделен на две части – седьмой и восьмой лунные дни. Седьмой лунный день продолжается со вчерашнего дня и длится до 15.09, а восьмой вступает в права от 15.09 до 24 октября.

"В первой половине дня, как и вчера после обеда, царит сила слова, и все слова, которые будут сказаны, будут иметь немалый вес и тенденцию сбываться. Поэтому, следите за тем, что выпускаете из уст, не говорите лишнего, не сплетничайте, а лучше вдохновляйте себя и других на преодоление препятствий и завоевания новых вершин. Также хорошее время для слова печатного, поэтому рекомендуется писать, можно как раз сегодня начать работу над книгой", – посоветовала Соломка.

По ее словам, восьмой лунный день – время перерождения и трансформации, перестраиваются ритмы организма, выделяется больше энергии и вы уже чувствуете, что способны начать жизнь сначала.

"День активный, мощный, планы постоянно меняются, поэтому нужно быть готовым к сюрпризам и экспромтам. Можно браться за новые дела, отправляться в дорогу, менять работу и место жительства. Но желательно не перегружать организм впечатлениями и изменениями. Всего понемногу", – добавила таролог.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Соломка рассказала, что с 14 октября начался период так называемого ретроградного Меркурия, который продлится до 3 ноября. Это значит, что теперь нам будет на кого свернуть свои проблемы. В эти дни не желательно покупать ничего значительного и дорогого, не заключать ответственных сделок, не начинать новых дел.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!