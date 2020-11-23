Астропрогноз на 23-29 ноября для Украины: захочется впасть в спячку до весны

Неделя с 23 по 29 ноября будет непростой для Украины. Среди населения будут господствовать депрессивные настроения и отсутствие энергии. Чиновники также будут откладывать важные встречи и проекты. В то же время экономическая ситуация в стране может улучшиться благодаря кредитам.

Таким прогнозом для Украины по картам Таро эксклюзивно для OBOZREVATEL поделилась прогнозист и таролог Ольга Соломка.

Общество

Очень депрессивная неделя, когда нет сил и настроения ни на что, хочется впасть в спячку до весны и лишний раз даже не двигаться. Ну разве что головы у людей еще работают, обрабатывая входящую информацию.

Политика

Все находятся в ожидании, мало понимая, что происходит, но четко осознавая, что иногда разные непонятные моменты нужно просто переждать, чтобы не наломать дров. Поэтому и откладываются различные встречи, собрания и проекты.

Экономика

Ситуация немного улучшается и откуда-то таки поступают деньги в бюджет на покрытие срочных выплат, но это могут быть внешние заимствования, которые увеличивают зависимость – их же все равно придется вернуть.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Соломка рассказала, что в ноябре 2020 году в экономики страны продолжится тяжелый период, из-за чего политикам необходимо будет собраться и работать сверхурочно. А градус напряжения в обществе тем временем будет расти.