Астропрогноз на 22 октября: вступает в силу аркан Свободы – можно "уйти в отрыв"

22 октября вступает в силу аркан Свободы, поэтому будут витать свободолюбивые настроения, захочется вырваться из-под пресса каких-либо ограничений, уйти в отрыв и сказать все, что вы думаете.

Таким прогнозом эксклюзивно для OBOZREVATEL поделилась прогнозист-таролог Ольга Соломка. По ее словам, этот день также станет благоприятным для того, чтобыразорвать отношения, которые вас тяготили. Словом, получить полную свободу.

"И Луна, которая находится в Козероге, тоже об этом намекает, поскольку сейчас не лучшее время для общения с властью, государственными органами, получения доходов, которые тоже определенным образом ограничивают нашу свободу", – сказала Соломка.

По ее словам, шестой лунный день продлится до 14.25, а седьмой – до 23 октября. Первая половина дня будет более благоприятной для научной деятельности, умственных упражнений, прихода новых идей.

"Сегодня хорошо что-то то начинать, но не очень значительное, помня все же о ретроградном Меркурии, который блокирует все новое. Впрочем, начать можно и с планов, в том числе и бизнес-планов, расписав все варианты продвижения и начав все просчитывать. Также можно заводить новые контакты и знакомства, в том числе и бизнесовые. Тем более, что идеи, которые сегодня приходят, имеют все шансы быть успешными", – отметила таролог.

Она также подчеркнула, что вторая половина дня будет еще более активной и очень благоприятной для тех, кто работает со словом.

"Это именно тот день, когда слово становится оружием и может не только ранить, но и убить, поскольку сегодня слова приобретают большое значение. Зато сегодня можно убедить кого-либо в чем-либо. Увеличивается уверенность в собственных силах, легко удается любая работа. Именно сейчас можно подходить к руководству с просьбой и предложениями и быть уверенным в том, что вас выслушают, услышат, правильно поймут и поступят справедливо", – подытожила Соломка.

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