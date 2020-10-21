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Астропрогноз на 21 октября: удастся наладить связи и заключить сделки

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21 октября будет днем мира во всех смыслах этого слова. Все будет способствовать умиротворению, удастся налаживать связи, помириться с теми, с кем когда-то рассорились.

Таким прогнозом эксклюзивно для OBOZREVATEL поделилась прогнозист-таролог Ольга Соломка. Она рассказала, чтомесяц переходит в Козерог, и это отличное время для решения дел с недвижимостью и организации различных мероприятий. В этот день, по ее словам, могут завязываться перспективные контакты с международными партнерами и заключаться сделки.

"Силы продолжаем накапливать, поэтому за какие-то тяжелые и сложные дела лучше не браться. Зато можно встречаться с людьми и формировать свое окружение", – посоветовала Соломка.

По ее словам, по лунному календарю 21 октября – пятый и шестой лунные дни, пятый продлится до 13.25, шестой – до 22 октября. В первой половине дня прекрасно работает логика, поэтому время благоприятно для решения различных ответственных дел, выполнение работы, требующей точности и четкости, строгого выполнения инструкций.

"А после обеда наступает очень хорошее время для того, чтобы позволить себе немного расслабления и вообще то, в чем вы себе отказывали – отдых, вкусную пищу или даже немного согревающих напитков. Заботы можно перенести на потом, а сегодня – убежать пораньше домой или на природу, прихватив с собой половину офиса, друзей или партнера. Тем более, что сегодня хороший день для всех видов коммуникации – хоть официального общения, хотя интимного. Все друг друга прекрасно понимают, даже мысли улавливают, а не только слова", – отметила таролог.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Соломка рассказала, что с 14 октября начался период так называемого ретроградного Меркурия, который продлится до 3 ноября. Это значит, что теперь нам будет на кого свернуть свои проблемы. В эти дни не желательно покупать ничего значительного и дорогого, не заключать ответственных сделок, не начинать новых дел.

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Автор
Ольга Соломка Ольга Соломка
Тема
Астрологический прогноз
Место
Украина
Тег
Гороскопы
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