Астропрогноз на 20 октября: таролог посоветовала отдать долги и быть больше на природе

20 октября станет благоприятным днем для того, чтобы куда-то подниматься: по служебной лестнице, властными кабинетами, над собственными ограничениями. В этот день вступает в свои права аркан Суда, отвечающий за возрождение и вертикальные связи – с родом, начальством, высшими силами.

В этот день стоит отдавать долги, быть больше на природе, стричься и несколько ограничить себя в питании. Таким прогнозом эксклюзивно для OBOZREVATEL поделилась прогнозист-таролог Ольга Соломка. Она рассказала, что по лунному календарю до 12.07 длится четвертый лунный день, а потом начинается пятый и продолжается до утра 21 октября.

"Улучшается общее энергетическое состояние, уже хочется что-то планировать, составлять списки, договариваться, увеличивается количество контактов. Месяц сейчас в Стрельце и это означает, что этим утром хорошо удаются юридические вопросы, а также любые бюрократические, поэтому можно ходить властными кабинетами и вас даже там радушно встречать", – рассказала Соломка.

Таролог также отметила, что во вторую половину дня, на пятый лунный день, хорошо отстаивать свое мнение, права, границы, потому что время способствует смелым людям, настоящим борцам, которые стоят за правду и разоблачают нечестные схемы и ложь.

"Только будьте осторожнее, когда вдруг захочется разоблачить милую ложь своих близких – лучше промолчать, если вы не хотите проблем и ссор. Сегодня стоит отдавать долги, быть больше на природе, стричься и несколько ограничить себя в питании, особенно не слишком полезными продуктами", – подытожила Соломка.

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