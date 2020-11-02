Астропрогноз на 2 ноября: таролог рассказала, какие вопросы лучше решать в день интуиции

2 ноября – день, когда хорошо работает интуиция и можно решать те вопросы, которые оставались для вас загадкой. Ведь второго числа активизируется энергия Жрицы, персонажа мудрого, взвешенного, полного покоя и предсказаний.

Таким прогнозом эксклюзивно для OBOZREVATEL поделилась прогнозист-таролог Ольга Соломка. По ее словам, это именно тот день, когда можно искать пару, партнера, соратника, словом, какую-то опору в этой жизни.

"Луна в Тельце и это побуждает нас к материальной стабильности, за которую отвечает этот знак. Поэтому наступает хорошее время для того, чтобы вкладывать куда-то деньги, решать земельные и другие конфликты. Если еще учесть, что голова в этот период активно работает, ещё и интуиция что-то там шепчет, то можно посвятить время решению различных вопросов, касающихся материального обеспечения, изучать страховые или пенсионные программы", – отметила она.

Почти весь световой день, до 17:40 сегодня длится 17 лунный день. И характеризуется он тем, что эмоции и радость могут бить через край, захочется свободы, может даже немного вакханалии.

По словам таролога, это благоприятное время для отношений во всех их проявлениях, для любви, общения, празднования в веселых компаниях, и просто дружеских и деловых встреч, которые пройдут очень удачно.

"Но с 17:40 наступает 18 лунный день. А это чревато тем, что реальность может показаться не такой, как вы хотите ее видеть. Сегодня легко попасть под чужое влияние, оказаться в заблуждении, так что важных решений лучше не принимать, а просто наблюдать за всем, что происходит. Ведь именно сегодня вы можете увидеть себя со стороны, или вам вернется то, что вы отдавали. Поэтому резких движений лучше не делать, с людьми быть корректными, а в поступках – осторожными", – отметила Соломка.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Соломка рассказала, что нужно успеть сделать до Нового года различным знакам зодиака.

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