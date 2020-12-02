Астропрогноз на 2 декабря: таролог посоветовала прислушаться к себе

2 декабря активизируется энергия аркана Жрицы, и в этот день улучшается наша интуиция – можно настолько углубиться в себя или в поиски ответов на определенные вопросы, что начать больше понимать и осознавать. Могут даже произойти настоящие озарения.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL поделилась прогнозом на этот день. По ее словам, 2 декабря полезно отключить весь посторонний шум вокруг себя и прислушиваться к тем мыслям, которые внезапно возникают – они будут чрезвычайно полезными, а иногда даже гениальными.

"С утра длится 18 лунный день, который будет побуждать нас к спокойной работе и решению обычных будничных дел. Не назначайте ничего важного и сложного, распланируйте день так, чтобы не напрягаться лишний раз, чтобы было больше свободного времени, которое можно посвятить размышлениям. А еще внимательно прислушивайтесь к тому, что о вас сегодня говорят близкие и коллеги, друзья и противники, потому что именно сегодня можете услышать о себе чистую правду и сделать соответствующие выводы", – сказала Соломка.

Она отметила, что с 17:22 начинается непростой 19 лунный день, когда лучше заняться очищением души, тела и пространства вокруг себя и избавиться от лишнего на всех уровнях. А еще нужно быть крайне осторожными со словами и действиями, потому что любая острая ситуация может выйти из-под контроля и завершиться длительным конфликтом.

"А вот важными делами лучше не заниматься, встреч не назначать, контракты и соглашения не подписывать. Не пойдут сейчас в пользу никакие спонтанные решения, нововведения или реорганизации. Поэтому лучше замереть и ничего грандиозного не делать", – отметила Соломка.

По ее словам, Луна входит в знак Рака с 05:32, следовательно, усиливается сентиментальность, эмоциональная нестабильность.

"И это лишний раз настраивает нас на то, что важными делами лучше не заниматься. Разве что настроиться на романтику, поскольку именно сейчас люди становятся более чувственными, мечтательными, нежными, а отношения становятся более задушевными и эмоционально наполненными", – отметила эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее таролог дала прогноз на декабрь для Украины. По ее словам, страну ждет сложный период – экономические процессы будут разрушаться, цены расти, а в Кабинете министров возможны перестановки, вплоть до отставки всего его состава. Кроме того, может начаться перезагрузки власти.

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