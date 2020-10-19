Астропрогноз на 19 октября: стоит уделить внимание родным и близким

19 октября – хороший день для разрешения семейных дел и для любого прорыва, поскольку энергии много и ее следует направлять на проблемные темы.

Таким прогнозом эксклюзивно для OBOZREVATEL поделилась прогнозист-таролог Ольга Соломка. По ее словам, в этот день мир проясняется, поскольку господствует аркан Солнца. День также обещает быть радостным и наполненным, настроение – возвышенным и таким, "что хочется обнять целый мир", утверждает таролог.

Соломка рассказала, что отвечают этому настроению и лунные дни: на 19 октября приходится два лунных дня – 3 и 4, третий лунный день длится всего лишь до 10.37, а четвертый продолжиться вплоть до утра 20 октября.

"И это значит, что день хороший для анализа, планирования, взвешивания разных предложений. Здоровье сегодня стоит поберечь, потому что силы только прибывают, потому лучше в настоящее время проходить обследование и вообще узнавать разную нужную информацию, рассылать запросы", – уточнила таролог.

Кроме того, по ее словам, также 19 октября стоит уделить внимание родным и близким, мириться и любить.

"Луна будет находиться в Стрельце и это будет способствовать решению юридических проблем, подачи разных документов, заявлений, начала сотрудничества с зарубежными партнерами. В целом силы у людей прибывают, улучшается настроение и становится даже веселее жить", – рассказала Соломка.

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