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Гороскоп на 19 ноября для всех знаков: таролог рассказала, как провести день

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19 ноября – день мощной энергии, поскольку вступает в силу аркан Солнца – светила, которое дает жизнь. Этот день будет энергетически сильным и благоприятным для того, чтобы заявлять о себе, делиться результатами своего труда, проявлять благотворительность и решать различные семейные проблемы.

Эксклюзивно для OBOZREVATEL таролог Ольга Соломка поделилась прогнозом на этот день.

По ее словам, шестой лунный день, символ которого журавль, начинается в 12:02 и обещает быть достаточно успешным – можно начинать различные дела, требующие немало внимания и приложения сил.

"Можно решать финансовые и имущественные вопросы, выносить на люди результаты своего труда, показывать свои таланты. Главное делать все это не через силу, не перенапрягаясь, а в удовольствие, до первой усталости", – отметила она.

Соломка сообщила, что с утра Луна будет находиться в Козероге, что тоже будет побуждать к началу новых дел и к планированию. В эти дни хорошо работает голова, особенно левое полушарие, отвечающее за логику, поэтому можно что-то рассчитывать, анализировать, писать важные отчеты.

"А вот на вечер ничего важного не планируйте, поскольку Луна будет без курса с 18:29 по 22:24. Поэтому никаких задержек на работе, не берите также и работу домой, все равно голова не будет соображать, только время потеряете, которое могли бы посвятить отдыху", – посоветовала таролог.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Соломка рассказала, что в ноябре 2020 году в экономике страны продолжится тяжелый период, из-за чего политикам необходимо будет собраться и работать сверхурочно. А градус напряжения в обществе тем временем будет расти.

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Автор
Ольга Соломка Ольга Соломка
Тема
Астрологический прогноз
Персона
Ольга Соломка
Место
Украина
Тег
Гороскопы
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