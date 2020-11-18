Гороскоп на 18 ноября: у кого появится возможность реализовать все задуманное

18 ноября в силу вступает аркан магии, то есть воплощение идей в реальность. В этот день увеличиваются шансы реализовать то, что задумали.

Таким прогнозом эксклюзивно для OBOZREVATEL поделилась прогнозист-таролог Ольга Соломка. По ее словам, этот день обещает быть волшебным. Энергии много не придется тратить, но все же что-то делать нужно.

"Укрепляет эту тенденцию и пятый лунный день, который начинается в 11:07, символ которого единорог. Этот день будет способствовать тому, что именно сегодня можно увидеть результаты своих действий, но при условии, что вы будете настойчиво идти к своей цели, проявлять творчество и активность, потому что сидеть ровно и ждать исполнения желаний – так себе идея. А еще сегодня рекомендуется воплощать изменения, завершать давно начатые дела. Не стоит сегодня начинать что-то новое и вести финансовые дела", – посоветовала Соломко.

Впрочем, по словам таролога, Луна сейчас в знаке Козерога, поэтому можно рассчитывать на то, что хорошо работать будет не только воображение, но и логика, что подходит для выполнения работ, где требуется точность, математические расчеты и четкое выполнение инструкций.

"Люди сегодня будут более ответственными и практичными, в том числе и в отношениях. Поэтому романтические нюансы лучше отложить на другое время, а вот сотрудничать с коллегами, искать соратников и формировать надежную команду – вполне удачная идея", – добавила психолог.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Соломка озвучила прогноз для Украины на 16-22 ноября. По ее словам, неделя выдастся довольно напряженной.