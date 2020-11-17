Гороскоп на 17 ноября: таролог посоветовала больше отдыхать

17 ноября станет благоприятным для того, чтобы заявить о себе. В этот день активизируется аркан Звезды, а это все, что касается славы, популярности и получения посланий. В то же время, день лучше провести в покое и больше отдыхать.

Таким прогнозом эксклюзивно для OBOZREVATEL поделилась таролог и прогнозист Ольга Соломка.

Она посоветовала быть внимательнее к различного рода информации, и делать все, чтобы нужные данные о вас поступали туда, куда нужно.

"Скажем, если вы ищете работу, то обновите и разошлите резюме, а если хотите, чтобы о вас узнало как можно больше людей, то осваивайте навыки самопрезентации и рекламы", – отметила она.

Прогнозист также отметила, что в целом день не способствует бурной активности – с 09:54 до 18:34 Луна будет без курса и только потом переходит в знак Козерога. Это сигнал о том, что лучше в это время выполнять свои привычные функции, больше отдыхать.

Четвертый лунный день, начинающийся с 09:58, тоже стоит провести спокойно, и желательно, в одиночестве, можно на природе, продолжая уже начатые дела, посоветовала Соломка.

"А еще можно заняться сбором и обработкой информации, анализом уже имеющихся данных. И как бы вас не провоцировали на конфликты, сегодня нужно их категорически избегать. Месяц входит в знак Козерога с 18:34 и с тех пор можно что-то планировать, считать и вообще применять логику и выполнять работу, требующую четкости, точности и ответственности. Что же касается взаимоотношений, то они сейчас не будут способствовать романтике, зато в отношениях появляется больше благоразумия и практичности", – отметила психолог.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Соломка озвучила прогноз для Украины на 16-22 ноября. По ее словам, неделя выдастся довольно напряженной.

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