Астропрогноз на 16 октября: таролог посоветовала уменьшить активность и записать планы

16 октября соответствует аркан Башни, это означает, что в этот день может разрушиться то, что давно и упорно строилось. Неосторожным словом или движением можно свести на нет все, что когда-то было важным, и во что было вложено немало сил.

Таким прогнозом эксклюзивно для OBOZREVATEL поделилась прогнозист-таролог Ольга Соломка. Она подчеркнула, что одновременно такие разрушительные энергии можно использовать для того, чтобы расчистить себе пространство для действительно важных вещей. И разрушить то, что уже давно отжило свое и мешает новому и прогрессивному.

Таролог отметила, что усиливается разрушительное воздействие дня еще и 29 лунным днем, символ которого Спрут и считается одним из самых сложных дней лунного цикла. Сегодня не желательно начинать важных дел, отправляться в дорогу, покупать что-то значительное, встречаться с важными людьми.

"И вообще лучше меньше двигаться и беречь себя, ибо силы у многих совсем закончились, могут возникать какие-то непонятные страхи и даже паника, которые являются не лучшим советчиком. Также нужно ограничить общение и питание, чтобы лишний раз не нагружать организм", – рассказала Соломко.

Кроме того, она сообщила, что ближе к ночи 16 октября родится новый месяц и начинается первый лунный день, который продлится с вечера (22:32) и до утра 17 октября (7:26).

"И этот первый день, вернее ночь, также сложный и нервный, снижается производительность мозга и внимание. Но мы этого почти не заметим, потому что большинство будет спать", – сказала она.

Первый лунный день благоприятен для того, чтобы запланировать следующие 30 дней нового лунного цикла. И лучше это делать в письменной форме, чтобы и самим лучше сформулировать, и потом приятно было с чувством выполненного долга вычеркивать выполнены планы осуществлены мечты.

"Поэтому вечером берите бумагу и пишите то, что хотите осуществить, или чего хотите от этой жизни на ближайший месяц. А потом спрячьте этот список где-то подальше, чтобы как-то найти и удивиться, насколько вы всего успели сделать и достичь. Или не успели", – посоветовала таролог.