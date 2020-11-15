Астропрогноз на 16-22 ноября для Украины: какой будет неделя

Неделя с 16 по 22 ноября в Украине окажется весьма напряженной. Общество попытаются подкупить и подавить любые попытки его сопротивления, экономику накроет волна неплатежей, а конкурентные политические силы заподозрят в заговорах.

Эксклюзивно для издания OBOZREVATEL психолог и прогнозист Ольга Соломка озвучила прогноз для страны на вторую неделю ноября.

Общество. Растет уровень общего недовольства и даже агрессии, могут быть какие-то столкновения и противостояния, по довольно жесткому сценарию. И будут подкупать людей для того, чтобы активизировать эти жесткие противостояния или обострить их для определенных целей. Кто-то заинтересован в крови и в подавлении сопротивления.

Политика. Идут переговоры и определенные договоренности между различными политическими силами относительно дальнейших действий. Причем, это могут быть достаточно противоположные силы, которые трудно заподозрить в сговоре. Но земля круглая, а договариваться все равно придется.

Экономика. Назревает кризис неплатежей. Все экономические процессы замирают, многие перестают платить и вообще куда-то двигаться, все останавливается. Словно все складывают руки на груди и смотрят, что из всего получится, чем закончится.

Как сообщал OBOZREVATEL, озвучен также прогноз для Украины на ноябрь. Прогнозист отметила острую необходимость политикам собраться и работать сверхурочно.