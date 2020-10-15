Астропрогноз на 15 октября: таролог предупредила о соблазнах

15 октября по системе "22 аркана" за дневные ритмы отвечает аркан "Дьявола", поэтому активизируются различные соблазны, создаются или проявляются зависимости.

Таким прогнозом эксклюзивно для OBOZREVATEL поделилась прогнозист-таролог Ольга Соломка. По ее словам, в этот день захочется что-то выкинуть эдакое, может потянуть к различным удовольствиям, порой, не совсем здоровым и законным.

"Просто надо знать определенную меру и ответственность за свои желания. Сегодня вас могут провоцировать, проверять и испытывать. Поэтому будьте внимательны к людям и к тому, что они вам сообщают и к чему побуждают", - посоветовала таролог.

Она отметила, что в 28 день по лунному календарю Луна будет находиться в Весах, что является благоприятным временем для общения, наведения порядка и красоты, создания гармонии вокруг.

Поэтому Соломка порекомендовала заниматься творчеством, копаться в цветнике и огороде, что-то сажать или пересаживать. Желательно поддерживать в себе хорошее настроение и формировать добрые намерения.

"Впрочем, лишний раз активность лучше не проявлять, помня, что дни перед рождением новой Луны лучше провести в тишине, сосредоточенности и замедлении", – отметила таролог.

Также она порекомендовала заниматься делами, которые не требуют преодоления препятствий и подвигов, ведь в такие дни устойчивости организма немного будет не хватать.

Ранее OBOZREVATEL публиковал астропрогноз на осень 2020 года. Читайте также, какие знаки Зодиака будут самыми везучими в этом месяце.