Астропрогноз на 14 октября: таролог посоветовала, как провести день

14 октября (по системе "22 аркана" 14 число – это аркан Умеренности), лучше посвятить спокойным занятиям и вести себя умеренно. Этот день будет способствовать покою и искусству.

Таким прогнозом эксклюзивно для OBOZREVATEL поделилась прогнозист-таролог Ольга Соломка. По ее словам, 14 октября лучше заниматься своими привычными обязанностями, посвятить день созерцанию природы, любованию картинами, посещению спектаклей и различных творческих мероприятий, но желательно спокойных.

"День будет способствовать покою, искусству, творчеству, удовольствию от малых и, казалось бы, незначительных вещей. Да и вести себя сегодня лучше умеренно, довольствоваться тем, что есть, немного замедлиться для того, чтобы увидеть красоту этого мира во всех его проявлениях" , – отметила таролог.

По ее словам, такую уравновешенную тенденцию подтверждают и месячные циклы, ведь Луна в этот 27 лунный день все еще находится в Деве. Это значит, как утверждает Соломка, что лучше сосредотачиваться на внутренних вопросах жизнедеятельности, здоровья, питания.

"Это период для кропотливой работы, где требуются спокойствие и внимание, например, как в бухгалтерии, или для оформления бумаг, научной деятельности. Также сегодня можно отправляться в недалекие путешествия – чтобы открыть этот мир совсем с неожиданной стороны. Или убирать свое пространство от лишнего – выбросить все рваное и поломанное, отдать ненужные вещи, почистить компьютер, стол, шкафы. Словом, посвятить время привычной и сосредоточенной работе", – отметила таролог.