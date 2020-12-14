Астропрогноз на 14 декабря: таролог дала советы на день затмения

14 декабря станет днем умеренности и умиротворения. В этот день особенно важно сохранять спокойствие и провести время без особых всплесков и эмоций, ведь на людей будет действовать затмение солнца.

Таким прогнозом эксклюзивно для OBOZREVATEL поделилась прогнозист и таролог Ольга Соломка. Она отметила, что находиться в равновесии может помочь спокойная музыка и любое творчество, пребывание на природе, спокойные занятия, медитация.

"С утра и целый день длится 30 лунный день, до 18:16, когда происходит солнечное затмение, рождается новый месяц и начинается первый день нового лунного цикла. Следовательно, весь день можно подводить предварительные итоги и этого месяца, и всего года, смотреть, что вам удалось сделать, а над чем еще нужно поработать", – сказала она.

Соломка также отметила, что в этот день следует завершить все дела, которые в этом нуждаются, отдавать долги, прощать и извиняться, очищать пространство и готовиться к новому.

"Полное солнечное затмение состоится в 18:16. И это благоприятный период для закладки фундамента дальнейших свершений, поэтому можно мечтать, планировать, прописывать стратегии и зарисовывать эскизы своих будущих побед. И лучше это делать в одиночестве, и не нагружать себя больше ничем. Особо не рекомендуется решать финансовые вопросы, заключать сделки и вообще принимать серьезные решения", – подчеркнула эксперт.

По ее словам, месяц будет находиться в Стрельце с самого утра и это добавит спокойствия и стабильности, хотя уровень активности и жизнерадостности повысится, а жизнь "уже не будет казаться такой мрачной".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее таролог Ольга Соломка дала прогноз для всех знаков по картам Таро на неделю с 14 по 22 декабря. По ее словам, в эти дни у Водолеев решатся материальные и имущественные вопросы, Близнецы, внезапно для себя, могут получить неожиданные навыки, а Овнов ждут встречи со старыми друзьями.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!