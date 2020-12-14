Главная Новости
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости астрологии

Астропрогноз на 14 декабря: таролог дала советы на день затмения

5.2т
Читать материал на украинском

14 декабря станет днем умеренности и умиротворения. В этот день особенно важно сохранять спокойствие и провести время без особых всплесков и эмоций, ведь на людей будет действовать затмение солнца.

Таким прогнозом эксклюзивно для OBOZREVATEL поделилась прогнозист и таролог Ольга Соломка. Она отметила, что находиться в равновесии может помочь спокойная музыка и любое творчество, пребывание на природе, спокойные занятия, медитация.

"С утра и целый день длится 30 лунный день, до 18:16, когда происходит солнечное затмение, рождается новый месяц и начинается первый день нового лунного цикла. Следовательно, весь день можно подводить предварительные итоги и этого месяца, и всего года, смотреть, что вам удалось сделать, а над чем еще нужно поработать", – сказала она.

Соломка также отметила, что в этот день следует завершить все дела, которые в этом нуждаются, отдавать долги, прощать и извиняться, очищать пространство и готовиться к новому.

"Полное солнечное затмение состоится в 18:16. И это благоприятный период для закладки фундамента дальнейших свершений, поэтому можно мечтать, планировать, прописывать стратегии и зарисовывать эскизы своих будущих побед. И лучше это делать в одиночестве, и не нагружать себя больше ничем. Особо не рекомендуется решать финансовые вопросы, заключать сделки и вообще принимать серьезные решения", – подчеркнула эксперт.

По ее словам, месяц будет находиться в Стрельце с самого утра и это добавит спокойствия и стабильности, хотя уровень активности и жизнерадостности повысится, а жизнь "уже не будет казаться такой мрачной".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее таролог Ольга Соломка дала прогноз для всех знаков по картам Таро на неделю с 14 по 22 декабря. По ее словам, в эти дни у Водолеев решатся материальные и имущественные вопросы, Близнецы, внезапно для себя, могут получить неожиданные навыки, а Овнов ждут встречи со старыми друзьями.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Астрологический прогноз" на OBOZREVATEL.

Автор
Ольга Соломка Ольга Соломка
Тема
Астрологический прогноз
Персона
Ольга Соломка
Место
Украина
Тег
Гороскопы
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Гороскоп