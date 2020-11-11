Астропрогноз на 11 ноября: что делать в "день силы"

День обещает стать очень мощным, ведь сегодня вступает в свои права 11 аркан – аркан Силы. Поэтому энергии должно быть в избытке. А учитывая то, что сегодня еще и 11.11, то происходит усиление всех тенденций числа 11, то есть аркана Силы. А это значит, что энергии будет вдвое больше и распорядиться ею нужно очень грамотно, а не тратить на что-то пафосное и ненужное. Именно сегодня захочется вдруг сделать что-то грандиозное, взрывное, чтобы и вам запомнилось, и люди оценили.

Таким прогнозом эксклюзивно для OBOZREVATEL поделилась прогнозист-таролог Ольга Соломка, отметив однако, что свои негативные тенденции может подсунуть 26 лунный день, который начинается в 01:25 и символ которого болото.

День считается неблагоприятным для любых дел, сегодня не стоит принимать важные решения, путешествовать или заниматься бизнесом. Но можно делать какую-то однообразную работу, требующую дополнительных усилий, или ту, что не очень нравится, например, физическую: копать, убирать, тяжелое носить. Просто назовите эту работу подвигом и поставьте в обязательный план на день. А в конце дня с восторгом констатируйте, что вы таки совершили подвиг.

Особое внимание стоит обратить на период с 12:58 до 18:09, когда Луна будет без курса. И в это время лучше отдохнуть или заняться чем-то легким и ненавязчивым, чтобы не натворить чего-то лишнего.

Месяц будет находиться в Деве в 18:05, а затем переходит в Весы. Поэтому к вечеру можно делать то, что требует тщательности и сосредоточенности, учиться, читать, считать, составлять отчеты. А вечером уже можно направить свои усилия на установление гармоничных отношений, деловых и личных, когда будет подходящее время для знакомств, свиданий. Завязанные в этот день отношения обещают быть особенными и длительными. Ведь Луна в Весах помогает соединить гармоничных партнеров, в отношениях которых удачно сочетаются и чувства, и взаимные выгоды.

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