Астропрогноз на 11 декабря: советы от таролога на день

В пятницу, 11 декабря, наступает день Силы, когда добавляется энергии и можно сделать множество дел. Этот день стоит провести не среди людей и в хлопотах, а сосредоточившись, прежде всего, на себе, на собственной очистке и самосознании.

Таким прогнозом эксклюзивно для OBOZREVATEL поделилась таролог и прогнозист Ольга Соломка. Она отметила, что 27-й лунный день длится с 03:10 и это хорошее время для самопознания и прозрения.

"Сегодня увеличивается вероятность найти выход из сложных ситуаций и пожинать плоды предыдущих периодов. К слову, день обещает быть несколько скромным и самоограничительным, попробуйте прожить его тихо и безупречно, почти как святой. Рекомендуется медитировать, голодать, мириться и улаживать все конфликты, возвращать долги и заниматься благотворительностью", – отметила эксперт.

По ее словам, Луна утром входит в знак Скорпиона и это добавляет эмоциональности, до нервозности и агрессивности.

"Поэтому сейчас лучше общение свести к минимуму, особенно там, где вы точно знаете, или подозреваете, что могут возникнуть конфликты. Впрочем, иногда нужно дать решительный отпор, хоть и через конфликт. День как раз способствует очищению от остатков прошлого – это и выбрасывание старых вещей, и разрыв ненужных связей", – сказала Соломка.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Соломка дала гороскоп для всех знаков по картам Таро на неделю 7-12 декабря. По ее словам, эти дни будут полными изменений и новых возможностей.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся