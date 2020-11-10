Астропрогноз на 10 ноября: можно полагаться на удачу

Ольга Соломка Гороскоп 06:15, 10.11.2020

Сегодня можно полагаться на удачу, потому что день проходит под руководством 10 аркана – Колеса фортуны. Поэтому возможны различные сюрпризы и неожиданные выигрыши, а счастье внезапно нападает там, где его не ждали. А еще в этот день велика вероятность убедиться в том, что земля круглая, за поражением следует удача, а самая темная ночь – перед рассветом.

Таким прогнозом эксклюзивно для OBOZREVATEL поделилась прогнозист-таролог Ольга Соломка. По ее словам, с 00:03 начинается 25 лунный день, символ которого черепаха. И это повод прожить этот день спокойно, больше сосредоточившись на себе, прислушиваясь к внутреннему голосу души. Благодаря сегодняшний сверхчувствительности подсознание подскажет и дальнейшие шаги, и лучшие пути к успеху, поможет обойти различные ловушки и преграды.

Сейчас не стоит назначать какие-то важные дела или переговоры, нужно избегать больших компаний и скоплений людей. В идеале провести время наедине с собой, выполняя привычную работу, или вообще устроить выходной. Можно отправляться в дорогу, но не спешить, осознавая важность предварительной подготовки и учитывая поговорку о том, что "тише едешь - дальше будешь".

Месяц сейчас находится в Деве, и это означает, что в людях проявляться практичность, ответственность, внимательность, осторожность и рациональность. И это лучшее время для работы, требующей точности и сосредоточенности, например, для составления отчетов, бюджетов, оформления важных бумаг, написания научных трудов.

Правда, сейчас не лучшее время для романтических отношений, очень уж они будут прагматичными. Но можно устанавливать практические и деловые взаимовыгодные контакты.

Как сообщал OBOZREVATEL, также таролог спрогнозировала на неделе с 9 по 15 ноября продолжение критического периода в Украине: возростающий уровень агрессии в обществе, миграция и "перекрашивание" политиков и нестабильно работающая экономика

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