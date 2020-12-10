Астропрогноз на 10 декабря: таролог рассказала, что делать в день Фортуны

10 декабря вступает в силу Аркан Фортуны, что способствует внезапному везению, особенно когда этого совсем не ожидаешь. В этот день стоит забыть все, о чем вас предупреждали, и полагаться на удачу.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL поделилась прогнозом на этот день. По ее словам, в то же время 26-й лунный день, начинающийся с 01:47, учит нас быть скромными и больше молчать и о своих знаниях, и о достижениях.

"В этот день можно поддаться иллюзии собственной значимости, поверить в то, что вы – везунчик судьбы и уже не работать над собой. И с вашего везения получится пшик", – сказала она.

Также эксперт посоветовала не тратить силы на пустые разговоры, на необязательные контакты и пустую активность просто ради того, чтобы сделать вид, что вы работаете.

"День считается неблагоприятным для многих дел, например, переговоров, заключения сделок, решения финансовых или деловых вопросов. Но все же можно выполнять ежедневную рутину. Просто делайте то, что должны делать, согласно распорядка дня и штатного расписания, не проявляйте излишнюю инициативу, и не принимайте серьезных решений. В конце концов, если не знаете что делать, то беспроигрышный вариант – убирать все вокруг себя и выбрасывать лишнее", – отметила Соломка.

Она также сообщила, что Луна будет находиться в Весах и это тоже хороший указатель к тому, что не стоит принимать важные решения и требовать этого от других, потому что в это время людям свойственно очень долго колебаться, тратя время и силы на этот процесс.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Соломка дала гороскоп для всех знаков по картам Таро на неделю 7-12 декабря. По ее словам, эти дни будут полными изменений и новых возможностей.