Астропрогноз на 1 декабря: таролог рассказала, как провести день могущества

1 декабря наступает День могущества, возможности, уверенности в себе, ведь вступает в силу аркан Мага. Это означает, что могут подниматься вопросы реализации себя как специалиста и человека. Также будет возникать желание заявить о себе на весь мир – чтобы все вокруг знали обо всех ваших знаниях, опыте, талантах и возможностях.

Тарологи и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL дала астропрогноз на 1 декабря. По ее словам, в этот день захочется праздника и общения.

"В 17 лунный день не до работы будет. Больше захочется праздника, общения, знакомств – он будет побуждать к радости и внутренней свободе, к встречам, любви, творчеству. Можно планировать презентации, рекламные кампании, но лучше устроить праздники и вечеринки, отбросив все проблемы и заботы. Потому не стоит сегодня решать какие-то важные вопросы, вести серьезные переговоры и вообще возлагать на этот день какие-то чрезвычайные ожидания", – сказала эксперт.

Впрочем она отметила, что с праздниками нужно успеть до 16:39, поскольку потом начнется 18 лунный день и наступит хороший период для спокойной индивидуальной работы, когда нужно уделять внимание мелочам, проявлять гибкость и прислушиваться к тому, что вам говорят.

"Все еще не стоит браться за важные дела и сложные проекты, вести переговоры и лишний раз проявлять активность. А учитывая, что Луна будет без курса с 06:21 и продлится до утра, то это еще один повод не начинать что-то новое, а завершить тему очистки, которая поднялась вместе с полнолунием и затемнением. Поэтому планируем навести порядок в доме, на рабочем столе или в компьютере, очистить почту или список друзей. И вообще больше отдыхать и делать все в удовольствие, вволю, а не заставляя и преодолевая собственное сопротивление", – отметила таролог.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Соломка дала прогноз на неделю с 30 ноября по 6 декабря. По ее словам, она обещает принести деньги и новые начинания. Финансовые поступления ждут Скорпионов и Водолеев, Близнецов и Львов – успехи в работе. Рыбам советуют провести время с семьей.