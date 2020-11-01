Астропрогноз для Украины на ноябрь: страну ждет тяжелый месяц

В ноябре 2020 года у экономики страны продолжится тяжелый период, в связи с чем политикам необходимо будет собраться и работать сверхурочно. А градус напряжения в обществе тем временем будет расти.

Эксклюзивно для издания OBOZREVATEL психолог и прогнозист Ольга Соломка озвучила прогноз для Украины на последний месяц осени.

Общество. Растет уровень и градус критики, люди начинают все активнее проявлять себя, свое недовольство, свои пожелания. Несмотря на карантинные ограничительные меры, есть много движения, разных переездов.

Политика. Начинается тяжелая работа, и те, кто стоят у руля всех политических процессов, теперь вынуждены очень напрягаться и работать сверхурочно. От власти поступают новые заманчивые предложения, очень милые, привлекательные, но невыполнимые.

Экономика. Денег совсем немного, поступления не очень большие, экономика толком не работает. Поэтому правительство пытается латать дыры, перетаскивая деньги из одной статьи расходов на другую. Происходят целые войны за эти деньги, когда одни институции вовсю убеждают, что финансирование нужно именно им.

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