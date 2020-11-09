Астропрогноз для Украины на неделю с 9 по 15 ноября: продолжится критический период

На неделе с 9 по 15 ноября в Украине продолжится критический период: возростающий уровень агрессии в обществе, миграция и "перекрашивание" политиков и нестабильно работающая экономика, которая, тем не менее, может покрывать самые необходимые статьи расходов.

Эксклюзивно для издания OBOZREVATEL психолог и прогнозист Ольга Соломка озвучила прогноз для страны на вторую неделю ноября.

Общество

Растет напряжение и градус агрессии. Поскольку нет согласия и все в государстве работает как попало, у людей появляется стойкое желание развалить все до самого основания, поскольку наводить порядок в том, что рассыпается, нет никакого смысла. Возможно, все яснее виднеется перспектива досрочных выборов.

Политика

Может произойти какая-то миграция политиков, когда они, ранее привязанные к одной силе, почувствуют свободу и примкнут к другой. То есть можем увидеть то ли перекрашивание различных персоналий, то ли освобождения от зависимостей и обязательств.

Экономика

Совсем не до жиру, имеем больше проблем, чем достижений. Царит раздор и среди руководства экономическим блоком, поскольку правая рука не знает, что делает левая, а спросить не хочет или стыдится. Но экономика как-то понемногу работает, покрывая самые необходимые статьи расходов.

Как сообщал OBOZREVATEL, озвучен также прогноз для Украины на ноябрь. Прогнозист отметила острую необходимость политикам собраться и работать сверхурочно.

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