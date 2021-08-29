Астропрогноз для Украины на неделю: на должности придут специалисты, но начнутся сложности с деньгами

На новой неделе, с 30 августа, политические процессы в Украине могут активизироваться – стоит ждать громких отставок . Вместо старых политиков якобы должны прийти настоящие специалисты. В то же время финансовую ситуацию в стране это пока не изменит – с деньгами стоит ждать сложностей.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила прогноз для Украины на 30 августа – 5 сентября. С чем придется сталкиваться Украине в начале осени, читайте дальше.

Общество

Среди большинства царит нормальный рабочий настрой, все работают, деньги зарабатывают и все мысли идут вокруг того, как быть более продуктивными, больше успевать, лучше зарабатывать, семью содержать, на зиму запасы готовить.

Видео дня

Политика

Все процессы активизируются, можем наблюдать за перестановками, отставками и назначениями новых людей. Интересно, что общая тенденция, возможно, изменится и вместо преданных непрофессионалов на должности приходят таки специалисты.

Экономика

Опять начинаются какие-то сложности с финансами, недопоступления в бюджет, невыплаты даже на обязательные и защищенные статьи. Плюс могут быть потери в материальном или имущественном плане.

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