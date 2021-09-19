Астропрогноз для Украины на неделю: к чему готовиться с 20 сентября

С 20 сентября Украину могут ожидать определенные успехи в финансовой сфере, однако, несмотря на это, политики могут признаться, что денег в бюджете все же не хватает. Украинцам со своей стороны нужно будет делать запасы на зиму.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила астрологический прогноз для Украины на неделю с 20 по 26 сентября. Чем будет жить наша страна с понедельника, читайте дальше.

Общество

Сейчас важно не распыляться и сконцентрировать свое внимание на каких-то важных вещах, таких как запасы на зиму. Этим вопросом, собственно, и будут заниматься большинство граждан – запасаться.

Политика

Видео дня

Возможно, мы услышим признание того, что денег в бюджете сейчас не слишком много и нужно будет изо всех сил экономить и вообще жить очень скромно. Или будут какие-то показные шаги относительно того, что наши политики тоже экономят.

Экономика

Наблюдается умеренный прогресс вперед, даже с определенными успехами в некоторых сферах экономики, поэтому не все так плохо, потому что некоторые незащищенные слои населения все же будут финансироваться. А остальным стоит рассчитывать на себя. Впрочем, как и всегда.

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