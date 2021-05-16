Астропрогноз для Украины на неделю: что ждать с 17 мая

На неделе с 17 мая в Украине могут начать поднимать цены, чтобы удержать экономику страны на плаву и пополнить бюджет. Впрочем, настроение у большинства украинцев будет приподнятым.
Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила астрологический прогноз для Украины на неделю с 17 по 23 мая.
Общество
Завершается период грусти и потерь и на нашу улицу приходит праздник. Народ радуется, еще непонятно почему, но настроение у большинства приподнятое. Такое впечатление, что после длительного плена нас наконец выпускают на свободу.
Политика
Повышается градус противостояния и конкурентной борьбы между различными группировками, впрочем, это может быть только показуха, работа на публику. Поскольку в этой области сейчас все покрыто туманом и никто не понимает, что происходит, то политики могут ловить рыбку в мутной воде и забивать нам баки.
Экономика
Все еще состояние экономики грустное и болезненное, и в целом, и в частности для каждого, есть ощущение проигрыша и потери. Будет попытка поднять цены на все для того, чтобы хоть как-то исправить ситуацию и пополнить бюджет.
Как сообщал OBOZREVATEL:
как рассказала Соломка, в мае из-за кризиса в Украине могут остановиться некоторые производства.
Кроме того, украинцев ждет прекращение многих экономических процессов.
Близнецы, Тельцы и Раки в мае начнут больше зарабатывать, а Стрельцов ждет прогресс и в карьере, и в финансах.
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