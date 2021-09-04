Астропрогноз для Украины на неделю: будет чувствоваться напряжение из-за денег

На неделе с 6 по 12 сентября в Украине могут возникнуть проблемы с деньгами и выплатами, из-за чего граждане будут чувствовать напряжение. Кроме того, возможны, разоблачения мошеннических схем на государственном уровне и коррупции.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила астрологический прогноз для Украины на неделю. К чему готовиться с 6 сентября, читайте дальше.

Общество

Уже чувствуется напряжение из-за нехватки финансирования и задержки средств, и реакция людей может быть пока хоть и не слишком бурной, но уже заметной, то есть какие-то возмущения уже наблюдаются.

Политика

Очень многие политики еще догуливают отпуска, не пытаясь быстро влиться в рабочие процессы – все чаще различные встречи откладывается, договоренности не соблюдаются, словом, работать никто не хочет.

Видео дня

Экономика

Возможны скандалы, разоблачения различных мошеннических схем на государственном уровне, и которые, неудивительно, вместо осуждения, будут вызывать восхищение, а их авторы даже могут пойти на повышение, а не в тюрьму.

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