Астропрогноз для Украины: на что рассчитывать с 27 сентября
В конце сентября и в начале октября в экономике Украины может случиться несправедливое распределение финансов, что скажется на работе всей системы. В то же время украинцы будут готовиться к худшему сценарию от власти, а политики могут предложить наиболее незащищенным украинцам "подачки".
Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила астрологический прогноз для Украины. Чем будет жить страна до 3 октября, читайте дальше.
Общество
Большинство находится в состоянии ожидания, и далеко не положительных изменений, а скорее наоборот – чего еще может худшего случиться, чего можно еще ожидать и от власти, и от событий, что вокруг происходят.
Политика
Возможны определенные подачки для наиболее незащищенных слоев населения от власти, будут говорить о каких-то преференциях для некоторых, об увеличении каких-то выплат или ослаблении давления.
Экономика
Случится большая несправедливость, которая может существенно сказаться на деятельности всей экономической системы, какое-то несправедливое перераспределение финансов – на одних давят и требуют, а другим – выплачивают, в результате нехорошо всем.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Соломка составила астрологический прогноз для Украины на 2021 год. По ее словам, украинцы будут тяжело работать, а финансовые проблемы будут толкать их к протестам.
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