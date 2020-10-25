Прогноз для Украины на неделю: астролог сказала, как пройдут выборы и ужесточат ли карантин

Психолог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для издания OBOZREVATEL озвучила прогноз для Украины на ближайшую неделю – с 26 октября по 1 ноября.

Она рассказала, что, вероятнее всего, Украине грозят новые жесткие ограничения, а во время местных выборов 25 октября возможны манипуляции во время пересчета голосов.

Общество

Возможно, нам грозит очередной локдаун, потому что все постепенно останавливается, и транспорт частично тоже, уже не везде можно ездить, и снова все, кто может, переходит на дистанционный рабочий режим, появляются сложности с работой и со всеми настроенными жизненными процессами.

Политика

Фактически выбор был без выбора, так как возможны манипуляции во время пересчета голосов, подкуп и другая нечестная игра во время местных выборов. И эта неделя будто будет стоять на паузе, потому что на некоторое время все замирает в ожидании результатов и переформатирования политических сил.

Экономика

Хотя расходы из бюджета снова растут, появляется надежда на улучшение состояния, возможно, через какие-то внешние поступления или заимствования. Плюс в правительстве и руководстве финансово-экономическим блоком можем уже увидеть профессионалов.

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