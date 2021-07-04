Астропрогноз для Украины: какой будет неделя с 5 июля

С 5 июля украинцам могут выдавать иллюзорные картинки за победы, а враждующие политики могут договориться, однако Украина от этого проиграет. В то же время экономические процессы в стране продолжат разрушаться.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила прогноз для Украины с 5 по 11 июля.

Общество

Происходят какие-то не очень положительные тенденции – людей обманывают, они в упадке сил, страдают, но как-то тихо, не возмущаясь и не протестуя, покорно принимая все испытания.

Политика

Есть ощущение безумного поражения, но нам будут его

выдавать за победу, рисуя замечательные, но иллюзорные картины всеобщего благоденствия. Могут достичь примирения две враждующие в нашей политике стороны, но от этого Украина может проиграть.

Экономика

Продолжается разрушение всей системы, хотя и будет попытка что-то упорядочить – принимаются решения об установлении каких-то списков, норм и правил. Но эти решения будут долго приниматься, и еще дольше – воплощаться.

Как сообщал OBOZREVATEL:

июль 2021 года станет благоприятным периодом для шести знаков зодиака. Они получат возможность добиться карьерного роста и улучшить свое материальное положение.

Ольга Соломка дала прогноз здоровья для всех знаков на 2021-й. Она посоветовала Ракам укрепить спину, а Львам – правильно питаться.

В то же время финансовые проблемы будут толкать украинцев к протестам, которые могут привести к роспуску Рады, смене правительства или новым выборам

Ясновидящий и астролог Хаял Алекперов назвал шесть знаков зодиака, которых в июне ожидают проблемы.

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