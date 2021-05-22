Астропрогноз для Украины: что ждать с 24 мая

С 24 мая в Украине могут разоблачить новые злоупотребления должностных лиц, а денег в бюджете больше не станет. При этом малому и среднему бизнесу будет не менее сложно, чем раньше.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL сказала прогноз для Украины на 24-30 мая.

Общество

Люди уже переходят на летний режим, когда жизнь представляется более спокойной и счастливой, когда хочется больше расслабиться и отдохнуть. Поэтому будет больше довольных, чем протестующих, несмотря на то, что появляется новая обличительная информация о злоупотреблениях политиков.

Политика

Власть идет по пути разрушения, но прикрывается принципами справедливости. Мы станем зрителями очередного сериала, достаточно эмоционального зрелища, которое мало кого оставит равнодушным.

Экономика

Появляется какая-то сильная рука и определенная ясность, куда все движется. Сантиментов и поблажек становится меньше, впрочем, денег от всего этого не прибавляется, бизнесу, особенно малому и среднему, так же тяжело, как и ранее, доходы не растут, возможности сокращаются.

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