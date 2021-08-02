Астропрогноз для Украины: что ждать на неделе со 2 августа

С понедельника, 2 августа, в Украине, несмотря на летний период, может значительно улучшиться экономическая ситуация и решиться давние проблемы. В то же время украинцев ждут новые победы, а политиков – уменьшения противостояний.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила астрологический прогноз для Украины на неделю со 2 по 8 августа. Что ждет страну в начале месяца, читайте дальше.

Общество

Будут происходить очень несправедливые вещи, но справедливость, за которую все так горячо выступают, восстанавливается и люди чувствуют себя сильными, как будто они это сделали, добились и победили.

Политика

Могут начаться летние каникулы и градус противостояния среди политических сил уменьшается. Все становятся мягкими, расслабленными, уже никто никуда не бежит, а также говорить о каких-то проблемах не хочется.

Экономика

Ситуация значительно улучшается, экономика становится сильнее, работа кипит, уже нет ощущения застоя, несмотря на летний период с характерным ему затишьем. Проблемы, которые были актуальны еще недавно, успешно решаются.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Соломка дала прогноз здоровья для всех знаков на 2021 год. Она посоветовала Ракам укрепить спину, а Львам – правильно питаться.

Также таролог рассказала, что в 2021-ом у многих знаков зодиака будет бушевать личная жизнь: Водолеи могут начать новые отношения, а Близнецы – найти настоящую любовь.

Астрологи назвали четыре знака зодиака, которые отличаются особой энергичностью и вспыльчивостью. У них очень жесткие нравы.

Четыре знака зодиака этим летом пойдут вверх по карьерной лестнице, так как этот период считается идеальным для созревания проекта или появления новых идей.

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