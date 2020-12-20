Для кого-то это уже не новость, а кого-то придётся разочаровать: общие для всех знаков Зодиака прогнозы описывают аспекты лишь от внешних планет к одному только вашему Солнцу. И никаких больше показателей описать не могут, потому что у каждого из вас они находятся в разных знаках: например, Луна в одном, Венера в другом каком-то знаке, Марс в третьем… В каждом гороскопе, кроме Солнца, ещё около двух десятков важных показателей, которые невозможно учесть в "общих прогнозах для всех знаков Зодиака".

Солнце в астрологии – это социальная реализация человека: дело, которым он занят, его профессия, работа; профильная учёба; личные достижения, которые можно продемонстрировать обществу, склонности и таланты; социальный статус, социальная активность. Словом, это описание вашей личности в обществе.

Все остальные данные – о вашем здоровье, о материальном и финансовом положении, об отношениях, о любви, о близких людях, о поездках и приобретениях аспекты к Солнцу от внешних планет в прогнозе НЕ СОДЕРЖАТ. Определить их можно только по другим показателям вашего персонального гороскопа, составленного на основании вашей личной натальной карты.

Поэтому называем вещи своими именами и в качестве предновогоднего подарка получаем описание аспектов к вашему Солнцу от внешних транзитных планет на 2021 год. То есть речь пойдёт о вашей реализации в социуме в следующем году в основных чертах.

Более конкретные, событийные аспекты к Солнцу (от ближних планет) в общих прогнозах перечислить просто невозможно. Иначе пришлось бы описывать положение Солнца отдельно в каждом из 360 градусов зодиакального круга. Ведь ваше Солнце находится не просто в каком-то знаке Зодиака, а в конкретном градусе этого знака. За такими индивидуальными подробностями нужно лично обращаться к астрологу.

Для большей точности расчёты сделаны не по знакам Зодиака, а как это и положено - по дате рождения: ориентация на 5-ое, 15-ое и 25-ое число каждого месяца.

Если дата вашего рождения…

В НАЧАЛЕ ЯНВАРЯ:

Наиболее значимыми для вас станут тёплые месяцы года. В это время возможны приятные сюрпризы и счастливые случаи. Или же это просто будет период, когда всё складывается так, как надо, и даже лучше.

В конце весны и в середине лета постарайтесь не взваливать на себя слишком много дел, но даже если случатся авралы на работе (в учёбе), вы с ними справитесь.

В СЕРЕДИНЕ ЯНВАРЯ:

Весь год могут происходить значительные перемены или в течение года одна существенная смена работы, вида деятельности, социального статуса.

Детали будут зависеть от других показателей персонального гороскопа. Но однозначно одно: для вас это год перемен, связанных с вашим положением или статусом в социуме.

Если дата вашего рождения ближе к 10 января, в наступающем году вам полезно мечтать и строить планы!

В КОНЦЕ ЯНВАРЯ:

Наиболее напряжённым для вас станет начало года. Зимой сразу несколько планет будут затрагивать ваше Солнце, создавая неблагоприятные аспекты.

В начале года постарайтесь не слишком полагаться на удачу, весь год контролируйте, насколько реалистичны ваши желания и планы, не давайте себя обманывать, соблюдайте законы и правила.

Будьте ответственными и исполнительными.

В НАЧАЛЕ ФЕВРАЛЯ:

Начало года обещает множество дел, которые потребуют вашего участия. В основном это будут приятные занятия!

Весной будьте особенно ответственными на работе, не нарушайте правила и предписания, а также проявите внимание к старшим близким людям и в отношениях с начальством. В это время возможно обращение в официальные инстанции и оформление документов.

Это период серьезности и честного исполнения своих обязанностей. Особенно для тех, кто родился в самых первых числах февраля.

Со второй половины лета до середины осени возможны неприятные неожиданности или просто не слишком удачное для вас время.

В СЕРЕДИНЕ ФЕВРАЛЯ:

Ваше Солнце в 2021 году будет свободно от длительных аспектов. Поэтому вам лучше ориентироваться на свой индивидуальный прогноз, который можно получить у астролога.

Только лишь единственный Юпитер в течение года несколько раз составит короткие по продолжительности соединения с вашим Солнцем. Это будут периоды акцентов на вашей социальной деятельности (работе, учёбе), вашей самореализации, вообще, на вашей жизни. Такие периоды наиболее вероятны в середине весны, в конце лета и в конце года.

В КОНЦЕ ФЕВРАЛЯ:

Неплохой год для вашей личной реализации. Можно предпринимать любые шаги в профессиональной и любой другой сфере, связанной с вашими личностными проявлениями – особенно в самом начале года, затем летом и в конце года.

Для родившихся в последних числах февраля осенью будет непродолжительный период напряжения из-за внешних, не зависящих от вас факторов.

В НАЧАЛЕ МАРТА:

В январе вас ожидает напряжённый период, с которым можно справиться, если не взваливать на себя слишком много дел и во всём соблюдать правила и предписания.

В конце весны могут произойти не самые хорошие перемены или просто жизнь будет казаться слишком тяжёлой.

Однако уже летом вы сможете получить от жизни приятные сюрпризы и сумеете воспользоваться счастливым стечением обстоятельств: всё лето ваше Солнце будет находиться под длительным гармоничным аспектом от Урана, поэтому даже самые дерзкие и неординарные ваши решения вы легко воплотите в жизнь.

В СЕРЕДИНЕ МАРТА:

Довольно разнообразное влияние на ваше Солнце будут оказывать планеты в наступающем году. Причём это влияние часто будет одновременно и позитивным и напряжённым.

Например, в начале года возможны самые полярные события – как приятные, так и не очень. То же самое касается и лета, особенно его середины.

Также весь год ваше Солнце будет находиться под воздействием Нептуна. Особенно сильно это ощутят те, кто родился ближе к 10 марта. А значит, вы можете не совсем реалистично оценивать ситуацию. И в то же время этот аспект может открыть для вас новые горизонты…

Сумбурный и противоречивый год.

В КОНЦЕ МАРТА:

Ваше Солнце в наступающем году будет свободно от длительных аспектов. Лишь в самом начале года ожидается короткий благоприятный период, когда оно окажется в выигрышной позиции.

А в конце зимы, наоборот, ненадолго попадёт под напряжённый аспект, который вы можете даже не заметить, настолько он будет быстротечным.

Поэтому детали своего прогноза на 2021 год по другим позициям гороскопа вам следует узнавать на персональной консультации с астрологом.

В НАЧАЛЕ АПРЕЛЯ:

Главной планетой, оказывающей влияние на ваше Солнце в наступающем году, станет Юпитер. Но его воздействие будет коротким по продолжительности, хотя и многоразовым. Выражаться оно может в насыщенности жизни событиями.

Зимой это будет позитивное влияние, а летом и в самом конце года напряжённое.

Зато в мае и в начале лета ещё один аспект к вашему Солнцу поможет отрегулировать важные позиции вашего социального положения. В это время можно заниматься вопросами, связанными с работой, учёбой, с официальными организациями, органами власти, со всем, что имеет отношение к регламенту, порядку и законам.

В СЕРЕДИНЕ АПРЕЛЯ:

Нельзя сказать, что для вашего Солнца наступающий год будет гармоничным. Напряжённый аспект от Плутона весь год то сильнее, то слабее станет создавать проблемы и нежелательные для вас перемены.

Но нет худа без добра: на месте разрушенного старого обязательно появится что-нибудь новое.

Тем более, что Юпитер в 2021 году будет радовать вас удачными периодами в конце зимы – начале весны и в конце лета – в первой половине осени, добавляя в жизнь оптимизма.

В КОНЦЕ АПРЕЛЯ:

Самый напряжённый период ожидает вас этой зимой: сразу несколько негативных аспектов будут влиять на ваше Солнце.

К счастью, остальная часть года будет более успешной, особенно во второй половине весны, в первой половине лета и в самом конце года.

Единственное предостережение: осенью не доверяйте непроверенной информации, не стройте нереалистичных планов и не вступайте в сомнительные сделки.

В НАЧАЛЕ МАЯ:

Зимой постарайтесь не загружать себя лишними делами, но и не потакайте своим прихотям. Вообще, с осторожностью принимайте решения: лучше от чего-то воздержаться, чем позволить себе лишнего…

В конце весны следите за соблюдением законов и правил, не пререкайтесь с начальством и представителями власти.

В июле – августе можно ожидать чего-то необычного, нетипичного для вашей жизни, нового для вас.

В СЕРЕДИНЕ МАЯ:

Особенно благоприятным станет для вас начало года.

В конце зимы и весной постарайтесь контролировать свои желания, не потакайте своим прихотям, так как это может обернуться для вас неприятными последствиями.

Также не самые удачные периоды ожидаются в конце лета и в конце осени: на вас свалится слишком много дел, которые придётся решать.

В КОНЦЕ МАЯ:

Начало года будет очень успешным в том, что касается урегулирования ваших юридических, социальных, карьерных и прочих официальных дел.

Если вам нужно будет обращаться в различные инстанции, оформлять документы, сделайте это до февраля.

А вот в теплое время года постарайтесь не идти на поводу у своих желаний: не все из них в 2021 году так уж обязательно исполнять.

Это особенно актуально, так как в этом году ваше Солнце будет находиться в соединении с кармической точкой гороскопа, которая отвечает за исполнение человеком своего долга.

Очень желательно для вас в этом году сделать максимально полезного для реализации своего предназначения в жизни – в чём бы оно ни состояло.

В НАЧАЛЕ ИЮНЯ:

Два наиболее гармоничных периода сложатся для вас в феврале и в конце весны.

Но и в остальное время не ожидается ничего негативного. Однако первая половина года будет значимой для вас в связи с соединением вашего Солнца с важной кармической точкой гороскопа. Такой аспект требует от человека внимания к своему жизненному предназначению.

В конце лета – в первую половину осени не следует потакать своим прихотям. Все ваши желания в этот период должны быть рациональны и обдуманы.

В СЕРЕДИНЕ ИЮНЯ:

Воздействие аспектов от внешних планет на ваше Солнце в 2021 году будет хотя и разнообразным, но по времени непродолжительным.

Весной они могут реализоваться в виде неожиданных препятствий, но в то же время ожидаются и очень счастливые для вас дни.

В начале лета следует остерегаться обмана и недостоверной информации.

В конце лета и в конце осени снова будут периоды благополучия и успеха в делах.

Ближе к зиме держите под контролем свои прихоти и соблазны.

Также в течение всего года возможны перемены, которые периодически будут создавать напряжение в вашей жизни.

В КОНЦЕ ИЮНЯ:

В самом начале года возможен не слишком гармоничный период для решения юридических и прочих вопросов, касающихся вашего социального статуса.

Зато во второй половине весны, первой половине лета и в конце года удача будет на вашей стороне.

Некоторые неприятные неожиданности могут досаждать вам в середине года, но, скорее всего, они будут восприниматься не слишком остро.

В НАЧАЛЕ ИЮЛЯ:

Весь тёплый период года вы можете рассчитывать на благоприятное стечение обстоятельств и даже неожиданные подарки судьбы.

Это период, когда полезно проявлять инициативу, решаться на самые неординарные поступки и вносить новшества в свою жизнь.

Определённые преграды и необходимость всё-таки придерживаться золотой середины и исполнять все правила и предписания возможны в конце весны – начале лета.

В СЕРЕДИНЕ ИЮЛЯ:

Если кому и можно рассчитывать в наступающем году на исполнение загаданных в новогоднюю ночь желаний, то это вам. Гармоничный аспект от Нептуна к вашему Солнцу поможет сформулировать эти желания правильно и вполне реалистично.

Также этот аспект благоприятен для занятий творчеством и для всех сфер, связанных с химией и жидкостями.

Однако в начале года и потом в конце лета – начале осени некоторым из вас придётся подстраиваться под внешние факторы, которые привнесут в вашу жизнь перемены.

В КОНЦЕ ИЮЛЯ:

Ваше Солнце менее всего зависит в наступающем году от аспектов внешних транзитных планет.

Лишь в начале года возможно небольшое напряжение, связанное с официальными организациями, законами и правилами, представителями власти, вашим начальством или старшими по возрасту или положению людьми.

В остальное время года показатели вашего гороскопа целиком зависят от вашей персональной натальной карты.

В НАЧАЛЕ АВГУСТА:

Аспекты к вашему Солнцу от внешних планет будут создавать напряжение в разные периоды 2021 года.

Весной и в первой половине лета это будет особенно сильно ощущаться: возможны неожиданные неприятные события, проблемы с официальными организациями или вашим начальством.

Первая половина осени также не свободна от внезапных или непривычных для вас факторов, которые будут вклиниваться в жизнь.

В остальное время ваш гороскоп будет зависеть от других планет, поэтому общая атмосфера в наступающем году может быть не такой неприятной. Узнать свой прогноз во всех подробностях можно на личной консультации с астрологом.

В СЕРЕДИНЕ АВГУСТА:

В основном лишь короткие периоды напряжения от Юпитера будут влиять на ваше Солнце в наступающем году.

В конце весны, а также на протяжении всей осени Юпитер будет требовать от вас решения возникающих проблем.

Не всё может складываться так, как вам хочется. В частности, какие-то внешние, не ваши личные, перемены (в социуме, в стране) могут отразиться на вас не самым лучшим образом и вам придётся как-то на них реагировать.

Подробности можно узнать на персональной консультации с астрологом.

В КОНЦЕ АВГУСТА:

В начале года могут ненадолго возникнуть трения в связи с официальными инстанциями или в отношениях с начальством. Но это будут, скорее, не конкретные, а фоновые события, поэтому не принесут больших неприятностей.

В начале лета и в самом конце года не взваливайте на себя слишком много дел, потому что в это время вам и так придётся решать какие-то неотложные вопросы.

В НАЧАЛЕ СЕНТЯБРЯ:

С начала года и до середины весны и потом с сентября до окончания года ваше Солнце будет находиться под гармоничным аспектом, который подарит вам какие-то сюрпризы или приятные неожиданности.

Также в это время можно предпринимать любые неординарные шаги, внедрять в свою работу или иную деятельность различные новшества, не бояться экспериментов.

Весной – в начале лета возможны не слишком значительные, идущие фоном препятствия и затруднения в карьере, в отношениях с начальством или в связи с вашим социальным статусом.

В СЕРЕДИНЕ СЕНТЯБРЯ:

Весь 2021 год ваше Солнце будет находиться под напряжённым аспектом от Нептуна. Это значит, вы можете не совсем адекватно оценивать своё положение, не замечать или в искажённом виде воспринимать какие-то детали своей работы, других сфер жизни.

Возможен и прямой обман с чьей-то стороны. Поэтому проверяйте всю информацию, которая к вам поступает, не верьте никому на слово.

Впрочем, с окончания лета до середины осени в вашей жизни должны произойти очень благоприятные перемены. Воспользуйтесь этим периодом для решения важных вопросов.

В КОНЦЕ СЕНТЯБРЯ:

Единственный аспект, который будет воздействовать на ваше Солнце в наступающем году, сложится в самом начале года.

Он поможет вам в решении самых различных задач, связанных с вашей работой (учёбой), в отношениях с начальством, при обращении в официальные органы.

Другие показатели вашего гороскопа следует узнавать на личной консультации с астрологом.

В НАЧАЛЕ ОКТЯБРЯ:

Первая половина 2021 года будет для вас одновременно и гармоничной, и в чём-то не слишком удачной.

Возможно, вам следует в это время отказаться от смелых проектов и не начинать ничего нового ни в какой области вашей жизни – слишком большой риск, что эксперименты не принесут желаемого результата.

Зато вся вторая половина года как нельзя лучше подойдёт для урегулирования вашей социальной жизни (работа, учёба, общественный статус) и для обращения в различные официальные инстанции (оформление документов, получение справок, решение дел в суде).

В СЕРЕДИНЕ ОКТЯБРЯ:

Неплохой период ожидает вас до начала весны и затем с окончания лета до середины осени. В это время всё у вас должно получаться, удача будет на вашей стороне.

Однако в течение всего года – особенно у тех, кто родился ближе к 20 октября – могут происходить не самые благоприятные перемены.

Детали вашего гороскопа на 2021 год следует узнавать у астролога.

В КОНЦЕ ОКТЯБРЯ:

Только в самом начале года возможны препятствия и сложности в том, что касается вашей карьеры, работы, учёбы, социального статуса и взаимоотношений с начальством и властями.

Остальная часть года будет зависеть от других показателей вашей натальной карты, однако во второй половине весны, в первой половине лета и в самом конце года вы можете рассчитывать на успех и благополучие.

В НАЧАЛЕ НОЯБРЯ:

Постарайтесь решить все важные вопросы, которые касаются работы (учёбы), вашей социальной реализации и, вообще, ключевых моментов жизни до окончания зимы.

Всю весну и всё лето, а также в конце года в вашей жизни возможны различные препятствия и проблемы, решать которые следует только проверенными, надёжными способами, без самодеятельности. Полагаться в наступающем году на счастливый случай вам, увы, не приходится.

Поэтому для поиска опоры в жизни составьте у астролога свой персональный прогноз – там обязательно найдётся что-то хорошее!

В СЕРЕДИНЕ НОЯБРЯ:

Не всё у вас в наступающем году будет складываться, как хотелось бы, особенно в конце зимы – начале весны и с окончания лета до середины осени.

Тем не менее вы можете рассчитывать на благоприятные перемены в сентябре – октябре. И весь год можете строить планы и загадывать желания: гармоничный аспект к вашему Солнцу от Нептуна поможет вам не поддаваться нереалистичных мечтам, а наоборот, осуществить со временем всё, что будет намечено в этом году.

Успешными будут ваши творческие проекты, а также занятия, связанные с астрологией, аутотренингом, переосмыслением себя.

В КОНЦЕ НОЯБРЯ:

Вся зима и начало весны 2021 года будут для вас вполне успешными. Воспользуйтесь этим периодом для решения важных задач, стоящих перед вами.

Вторая половина весны, первая половина лета и декабрь могут быть достаточно напряжёнными и проблемными. Вам придётся прилагать усилия и тратить много времени на устранение этих проблем.

В НАЧАЛЕ ДЕКАБРЯ:

Много разноплановых аспектов будет влиять на ваше Солнце в течение года.

В первые несколько месяцев это будут позитивные аспекты. Под их воздействием вы сможете с успехом решить вопросы в официальных инстанциях, органах власти. А также укрепить своё социальное положение (на работе, в карьере, в сфере вашей занятости).

В середине года возможно непродолжительное напряжение, вызванное внешними факторами. Впрочем, вы сумеете с ним справиться, так как вторая половина и окончание года снова будут благоприятными для урегулирования самых различных вопросов, особенно связанных с карьерой, начальством, вашим социальным статусом и официальными инстанциями.

В СЕРЕДИНЕ ДЕКАБРЯ:

В начале года необходимо проявить бдительность и персональную ответственность во всём, что касается ваших непосредственных обязанностей. Не нарушайте законы и правила, будьте внимательны в отношениях с начальством и старшими по возрасту или положению людьми.

Впрочем, больших неприятностей ожидать не стоит: гармоничные аспекты от Юпитера помогут вам справиться с любыми трудностями.

Важная рекомендация: весь год тщательно проверяйте любую информацию, не давайте себя обманывать и не стройте нереалистичных планов. Особенно это касается тех, кто родился ближе к 10 декабря.

В КОНЦЕ ДЕКАБРЯ:

Единственная планета, которая сможет оказывать существенное влияние на ваше Солнце в наступающем году, это Юпитер. Других длительных аспектов к вашему Солнцу не будет. Поэтому остальные детали своего персонального прогноза вы сможете узнать на личной консультации с астрологом.

Что касается Юпитера, то сначала он будет не очень благосклонен к вам и в начале весны создаст напряжение.

Зато с мая по июль и потом в декабре поможет вам в успешном решении стоящих перед вами задач.